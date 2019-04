CUTREMUR cu magnitudine 4.1 la o adâncime de doar 5 kilometri. S-a simţit în capitală Cutremur cu magnitudine 4.1 in Austria. Seismul s-a produs la o adancime de doar 5 kilometri, in apropiere de capitala Viena. In anul 2019 ne așteapta mai multe cutremure decat in 2018. Specialiști au gasit explicația pentru care numarul seismelor s-a marit in ultimul an și continua sa fie din ce in ce mai mare. Incetinirea periodica a mișcarii de rotație a Pamantului este de vina, dupa parerea specialiștilor de la doua universitați de prestigiu din Statele Unite ale Americii. Concret, numarul mare de cutremure care au avut loc anul trecut se datoreaza acestui fenomen. La fel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova urmareste îndeaproape situatia legata de planurile SUA de a desfasura temporar în România sistemul de aparare antiracheta THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), a declarat sâmbata ministrul adjunct de externe rus Aleksandr Grusko, citat de agentia oficiala de presa…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii."Lucrarile care vor fi…

- Sistemul anti-racheta Aegis Ashore instalat in cadrul Bazei Militare 99 Deveselu va parcurge un proces de actualizare, planificat anterior, in conformitate cu deciziile adoptate la nivel NATO si cu acordul bilateral incheiat intre Romania si Statele Unite ale Americii. "Lucrarile care…

- Nicole Cherry pregatește prima colaborare muzicala cu America. Cantareața de numai 20 de ani va participa la un festival din Las Vegas, apoi se va muta in Los Angeles, pentru a compune muzica alaturi de artiști internaționali. Nu de puține ori Nicole Cherry a declarat ca dorința ei cea mai mare este…

- Premierul Viorica Dancila, prezenta duminica la Conferinta Comitetului Americano-Israelian pentru Politici Publice (AIPAC), desfasurata in Statele Unite ale Americii, a anuntat ca presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, va promova in Parlament trei legi importante pentru comunitatea evreiasca,…

- Peste 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in 9 judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera pentru autoritatile de aplicare…

- Cutremur cu magnitudine 5.7 in Peru, la 350 de Lima, anunta USGS. Seismul s-a produs la o adancime de doar 52 de kilometri, astfel ca a fost resimtit in multe zone. In anul 2019 ne așteapta mai multe cutremure decat in 2018. Specialiști au gasit explicația pentru care numarul seismelor s-a…