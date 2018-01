Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic, cu magnitudinea 6, a fost inregistrat vineri dimineata intr-o regiune izolata din centrul Myanmarului, a informat Institutul american de geofizica (USGS), fara a fi raportate pe moment pagube sau victime, informeaza agerpres.ro. Cutremurul a avut loc la 40 kilometri vest…

- Aseara, la ora 20.55 a fost inregistrat un cutremur, cu magnitudinea 2.0 grade, in judetul Vrancea.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut hipocentrul la 5 kilometri adancime, la coordonatele 45.85 N ; 26.76 E, iar epicentrul la 166 km N de Bucuresti, 37 km NV de Focsani si…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs luni, la ora 5.31, in Muntenia, judetul Braila, la o adancime de numai 10.4 kilometri, informeaza Mediafax.Orasele cele mai apropiate de epicentrul seismului sunt Faurei (2km), Ianca (25km), Pogoanele (34km), Ramnicu Sarat (39km)…

- Un seism de magnitudine 2.5 a fost inregistrat, aseara, in judetul Buzau, la ora 17.56, la 76 de kilometri adancime. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.78 N ; 26.80 E, la 159 km N de Bucuresti, 31 km V de Focsani si 3 km V de Reghiu.Acesta…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Japonia, anunta USGS. Autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul s-a produs la 101 km de Tokyo. Nu exista informatii privind eventuale pagube sau victime.

- Milioane de locuitori din Tokyo au primit vineri o alerta foarte ingrijoratoare pe telefoanele mobile care ii avertiza in privinta iminentei unui seism puternic, ceea ce s-a dovedit a fi in cele din urma o informatie falsa provocata de producerea aproape simultana a doua cutremure de mica intensitate

- Seismul, care a avut magnitudinea 5,4, s-a produs la ora 12.46, la o adancime de 10 kilometri, in Muntenegru. In Romania, de la inceputul acestui an a avut loc un singur incendiu, in 2 ianuarie. Cutremurul a avut magnitudinea 2,5 si s-a produs in judetul Buzau.

- Seismul a avut o magnitudine de 4,4, au anuntat initial autoritatile din Oakland, potrivit USGS. Agentia de stiri Reuters, precum si publicatia Los Angeles Times au informat ulterior ca magnituninea seismului a fost de 4,5 pe Richter. Potrivit acelorasi surse, seismul s-a produs la 3 kilometri…

- Seismul a avut loc la ora locala 07:38 (15.38, ora Romaniei), la circa 25 de kilometri in largul coastei departamentului La Libertad (centru), la o adancime de 59 kilometri, a indicat Ministerul Mediului.Potrivit autoritatilor de la protectia civila, pana in prezent nu au fost inregistrate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care vor sa mearga in Olanda ca pentru miercuri a fost emis un cod galben de vant puternic, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei. Rafalele de vant vor atinge viteze de pana la 115 kilometri la ora, iar Aeroportul Schiphol…

- Seismul a zguduit Atena si zona centrala a Greciei, fara a produce victime sau pagube materiale, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la 79 de kilometri vest de Atena la ora 06:02 (04:02 GMT), la o adancime de 5 kilometri, conform Observatorului National din Atena si U.S. Geological Survey."S-a…

- Primul seism, de 3.1 grade pe scara Richter s-a produs la ora 1:33 și a avut loc in județul Buzau, la o adancime de 127 de kilometri. Cel de-al doilea cutremur a avut loc la ora 3:25 și a avut o magnitudine mai mica, de doar 2.4 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 68 de…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,7 s-a produs în Turcia, luni dimineata. Potrivit Centrului Seismologic Euro-Mediteranean, cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 38.57 N; 26.73 E, la 40 km NV de Izmir (pop: 2,501,000 / local time: 08:13) și 11 km S of Foça (pop: 15,200).…

- Un nou cutremur s-a produs in Vrancea, judetul Buzau, in aceasta dimineata. Potrivit INFP, seismul a avut loc la ora 3:22, la o adancime de 98.7 de kilometri.Institutul Național de Cercetare -...

- Cutremur a avut loc la ora 14h09min UTC (ora locala 17h09min in Iraq). Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in zona de granita dintre Iran si Iraq. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 5,4 grade…

- Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, numai dupa ora 00.00 UTC NR pe glob au avut loc mai multe cutremure, violente, dintre care trei foarte puternice.Primul dintre ele de magnitudine Mw 6.5 a fost inregistrat la 02.22 Ora Romaniei, in Micronezia, la numai 13 kilometri de suprafata pamantului.Cel…

- Cutremur cu magnitudine 4.7 in Iran, la o adancime de doar 10 km. Cel puțin 530 de persoane au murit și 7.800 au fost ranite, in urma cutremurului de 7,3 grade pe Richter, care a avut loc, luna trecuta, la granița dintre Iran și Irak. CUTREMUR puternic la granita de sud a Romaniei. S-au declansat…

- Un seism cu magnitudinea 6 s-a produs vineri dimineata in estul Iranului in apropiere de orasul Kerman, potrivit autoritatilor locale, care nu au raportat deocamdata victime omenesti, informeaza AFP, conform agerpres.ro. Seismul a fost inregistrat la o adancime de 10 kilometri si a fost localizat…

- Cutremur puternic joi seara. Potrivit datelor publicate de Centrul Seismologic Euro-Mediteranean, epicentrul miscarii seismice a fost localizat in centrul Oceanului Atlantic, pe un segment mijlociu al Dorsalei Medio-Atlantice. Cutremurul s-a produs la adancimea de 10 km si a avut magnitudinea de 6,5 grade…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 a fost inregistrat in zona de coasta a statului Papua Noua Guinee, din sudul Oceanului Pacific, a informat luni Institutul american de geofizica (US Geological Survey), citat de DPA. Epicentrul seismului a fost situat la 25 kilometri est de localitatea Taron, pe Insula…

- CUTREMUR puternic la granita de sud a Romaniei in urma cu puțin timp. S-au declansat alarmele in unele orase. Un cutremur important s-a produs in urma cu puțin timp la doar cativa kilometrii de graniția cu Romania. Seismul a avut loc in Bulgaria, iar magnitudinea acestuia a fost de 4.5 grade pe scara…

- Un cutremur cu magnitudinea 7 s-a înregistrat, luni, în Oceanul Pacific la 82 de kilometri nord-est de Tadine, Noua Caledonie, a anuntat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), transmit Reuters si AFP. Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 10 kilometri.…

- In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv 4,2, a avut loc in 28 octombrie, in judetul Buzau. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind…

- Cel putin 328 de iranieni au murit, iar 4.000 au fost raniti in cutremurul violent, cu magnitudinea de 7,3 grade, care s-a produs duminica la granita dintre Iran si Irak, potrivit informatiilor aparute luni pe agentia iraniana de presa IRNA, preluate de Xinhua. Epicentrul cutremurului a fost localizat…

- Un cutremur s-a produs in Romania la scurt timp dupa catastrofa din Iran si Irak. La granita dintre cele doua tari s-a produs un seism de 7,2 grade pe scara Richter, in urma caruia peste 164 de oameni au murit si mai bine de 850 sunt raniti.

- Cel putin 129 de oameni au murit in urma unui cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter care a avut loc duminica in apropierea frontierei dintre Iran si Irak, anunta AFP. Epicentrul cutremurului a fost in Penjwin, in provincia Sulaimaniyah, aflata in regiunea semi-autonoma a Kurdistanului,…

- Cutremurul a avut epicentrul la 32 de kilometri de orasul irakian Halabja. Presa iraniana a anuntat ca seismul s-a resimtit in mai multe provincii, daune fiind inregistrate in mai multe sate, fiind afectata si reteaua de electricitate. Cutremurul a avut loc la ora locala 21.20 (18.20 GMT)…

- Un cutremur puternic, de mica adancime, a avut loc in urma cu putin timp, in apropiere de granita cu Romania, anunta Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut o magnitudine de 4.1 si s-a produs la o adancime de doar 4.4 kilometri.

- Cutremur cu magnitudine 6 in Japonia, tara lovita.de multe seisme mari in ultimii ani. Un cutremur de nu mai putin de 8,9 grade pe scara Richter s-a produs in martie 2011. Seismul a provocat pagube considerabile, a anuntat atunci Guvernul japonez, insa nu s-au inregistrat pierderi de vieti omenesti.…

- Seismul de 3,1 grade s-a produs miercuri la ora 17.40 (18.40, ora Romaniei), la adancimea de doar cinci-zece kilometri, potrivit Centrului german de Fizica a Pamantului (GFZ), citat de publicatiile Westdeutsche Allgemeine Zeitung si General Anzeiger, potrivit Mediafax. Citeste si Cutremur…

- ANM a emis, marți, mai multe avertizari de vant puternic și este valabil in 14 județe ale țarii. Meteorologii avertizeaza ca rafale de vant care in zonele joase pot avea 55 – 65 de kilometri la ora, izolat putand ajunge la 80 de kilometri la ora, in timp ce la munte pot atinge si depasi 100 de kilometri…

- Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean, seismografele au inregistrat un cutremur, in Marea Neagra un cutremur de magnitudine ML 2.2, la 14 kilometri adancime, la 18.54 Ora Romaniei. Aceeasi sursa localizeaza cutremurul la coordonatele 42.01 N ; 34.83 E, la 286 km NE de Ankara si 28 km V de…

- Cutremurul s-a produs la ora 18:09 si a avut o magnitudine de doua grade pe scara Richter, la o adancime de 18,7 km. Sambata, mai avusese loc un cutremur, la ora 16:56, la o adancime de 139.497 de kilometri si a avut o magnitudine de 4,1 grade pe scara Richter. In Romania, cea mai puternica…

- Avertizarile meteorologice de vreme severa au intrat in vigoare duminica dimineata si sunt valabile pana luni noapte, interval in care va fi vant puternic. Duminica, la ora 10.00, a intrat in vigoare o avertizare cod galben care va fi valabila pana luni, la ora 23.00. In…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-a produs, sambata dupa-amiaza, la ora 16:56, in județul Buzau, la o adancime de 120 kilometri, anunța INFP! Seismul cu magnitudinea 4,1 s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (18 kilometri), Covasna (39 de kilometri), Intorsura Buzaului (43 de kilometri),…

- Cutremur devastator in largul coastelor. Seismul a avut o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter. Un cutremur cu o magnitudine de 6,6 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dupa-amiaza in largul coastelor Indoneziei. Desi seismul a fost mare, autoritatile nu au emis o alerta de tsunami. Seismul…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 2,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica, la o adancime de doar doi kilometri, in judetul Maramures. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 15.26, in judetul Maramures. Cutremurul a…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3,4 a avut loc la ora 5.25, in judetul Buzau, in zona seismica Vrancea, la o adancime de 126,9 kilometri. Un alt cutremur, cu magnitudinea 2,6, s-a inregistrat, la ora 01.41,…

- Trei seisme au zguduit Romania, in aceasta noapte Romania, toate fiind inregistrate in judetul Buzau. Primul dintre ele a avut loc aseara, la ora 21.15, si a avut magnitudinea de 2.8 grade.Al doilea, de 2.6 grade, s a inregistrat, la ora 01.41, si la adancimea de 72 de kilometri.Ultimul, si cel mai…