Stiri pe aceeasi tema

- Nu au fost raportate persoane ranite sau pagube in urma cutremurului. Seismul s-a produs la sud-vest de orasul Davao, la 59 km adancime, potrivit USGS, care a estimat initial magnitudinea seismului la 7,2. Centrul de alerta pentru tsunami din Pacific a anuntat initial ca "valuri periculoase"…

- Este bine cunoscut faptul ca vulcanii au capacitatea de a genera valuri tsunami uriașe. In cazul tsunami-ului din Indonezia, petrecut sambata, a fost vorba despre o alunecare de teren masiva care a ajuns brusc in apa. Nu este inca clar daca o parte a vulcanului Anak Krakatau a ajuns in mare, sedimentele…

- Cel putin 222 de persoane au murit si peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- Cel putin 222 de persoane au murit si peste 843 au fost ranite dupa ce un val tsunami a lovit zona de coasta a Indoneziei, in zona stramtorii Sunda, au anuntat autoritatile locale, citate de BBC.

- *** UPDATE ORA 7:31 Un tsunami 'vulcanic' provoaca moartea a peste 60 de oameni in Indonezia Peste 60 de persoane au murit si sute sunt ranite dupa ce un tsunami a lovit malurile stramtorii indoneziene Sunda in urma unei eruptii vulcanice, provocand panica in randul turistilor…

- Muntele Soputan, localizat in partea de nord a insulei Sulawesi a erupt de doua ori duminica dimineata, potrivit purtatorului de cuvant al agentiei pentru gestionarea dezastrelor naturale, Purwo Nugroho. El a spus ca locuitorii din zona au fost sfatuiti sa renunte la activitati in…

- Aproape 2.550 de persoane au suferit leziuni grave dupa producerea, vinerea trecuta, a doua seisme dintre care cel mai puternic a avut magnitudinea 7,5 si a declansat un tsunami, a precizat purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Purwo Nugroho.Autoritatile depun in continuare eforturi…

- Din cauza lipsei de echipament, autoritatile au dificultati in a ajunge la supravietuitorii care sunt inca prinsi in ruinele cladirilor. Unii supravietuitori au jefuit magazine si au luat mancare, apa si combustibil, spunand ca nu mai au provizii, in timp ce transporturile cu alimente sau cu obiecte…