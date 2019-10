Cutremur 6,4 grade în arhipelagul Vanuatu Cutremurul s-a produs la adancimea de 226 de kilometri, la 54 de kilometri in larg. Cu aproximativ 12 ore mai devreme, un cutremur cu magnitudinea 4,5 s-a produs la circa 91 de kilometri de coastele arhipelagului Vanuatu. Pana in prezent, nu a fost emis niciun avertisment de tsunami. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

