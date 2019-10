CUTREMUR 4,4 pe scara Richter la o adâncime de doar 11 kilometri Cutremurul a avut loc la ora locala 06:31 (04:31 GMT) si a avut epicentrul la o adancime de 11 kilometri in largul orasului Scalea de pe coasta vestica a Calabriei. "Cutremurul a fost resimtit de populatie, dar nu au fost raportate pagube materiale sau persoane ranite", a anuntat Agentia pentru Protectie Civila din Italia. Cutremure cu magnitudine mare se produc in mod obisnuit in Italia. In august 2016, aproximativ 300 de persoane au murit in urma unui seism cu magnitudinea de 6,2 grade, care a afectat orasul Amatrice din centrul Italiei. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

