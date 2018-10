Cutremur 28 octombrie 2018. Lista celor mai mari cutremure din România Țara noastra s-a zguduit puternic in zorii dimineții de duminica, 28 octombrie. Cutremurul, care a avut o magnitudine 5,8 grade pe scara Richter, a avut loc cu cateva minute inainte ca romanii sa treaca la ora de iarna. Seismul a fost cel mai puternic din ultimii 14 ani produs in Romania și a fost urmat […] The post Cutremur 28 octombrie 2018. Lista celor mai mari cutremure din Romania appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua cutremure s-au produs în România, în ultimele 24 de ore. Seismele s-au produs în Vrancea, la adâncimi de 92 si, respectiv, 128 de kilometri. Primul cutremur a avut loc ieri, la ora 13.37. S-a produs la 92 kilometri adâncime si a avut magnitudinea…

- Trei cutremure au avut loc in Muntenia, județul Ialomița, in ultima ora. Cel mai puternic a avut magnitudinea de 2,9 grade pe scara Richter. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 14.15, in Muntenia, județul Ialomița, cu magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs duminica dimineața, la ora 5.50, in judetul Covasna, la adancimea de 99 de kilometri, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs la o adancime…

- Alerta! Cutremur puternic in Romania. Un cutremur cu puternic s-a produs, marti seara, in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat ca la ora 19:30:27 s-a produs, in judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3.1 pe scara Richter. Seismul…

- Ultima ora: A fost cutremur! Seism de mare intensitate in Romania> Vezi unde s-a simțit cel mai tare Un nou cutremur s-a inregistrat in ziua de sambata, ora 13:56:39, in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat la o adancime de 30 km și a avut magnitudinea de 3,7 pe scara Richter. Si vineri, la ora…

- ALERTA!Inca un cutremur puternic in Romania. Este al cincilea din ultimele 24 de ore Un cutremur de magnitudine 3 s-a produs joi dimineata in judetul Vrancea, zona in care, in urma cu o zi, au avut loc patru cutremure, cel mai mare de 2,9. Seismul de joi a avut loc la ora 3:26, la o adancime de 146…

- Un cutremur major cu magnitudinea de 7,3 a avut loc marți (22 august) in nordul Venezuelei. Seismula fost resimțit și in capitala Caracas mai multe cladiri clatinandu-se, a anunțat Agenția Geologica din SUA. Cutremurul a fost localizat in apropierea orașului Carupano, o zona de comunitați sarace de…

- Cutremure in Romania. Primul cutremur a avut loc la ora 1:03, la adancimea de 126 de kilometri, avand o magnitudine de 2,2. Cel de 3,5 magnitudine s-a produs la ora 5:28, la o adancime de 122 de kilometri. La scurt timp, la 5:54, a fost cel de-al treilea cutremur, cu magnitudine 2,3,la…