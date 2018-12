Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 80 de pachete, conținand dulciuri, au fost imparțite joi de reprezentanții Clubului Rotary din Targu-Jiu elevilor de la doua școli din comuna Roșia de Amaradia. Copiii care nu il primisera pe Moș Craciun, pana atunci, la unitațile lor de invațamant s-au bucurat de plasuțele cu dulciuri, fructe…

- Angajații de Administrația Bazinala de Apa Argeș- Vedea au primit colindatorii. Ca in fiecare an, in preajma sarbatorilor, Administrația Bazinala de Apa Argeș –・Vedea a primit colindatorii, dar și pe cel mai așteptat personaj al sezonului: Moș Craciun insoțit de unul dintre spiridușii sai. Moșul cel…

- In fiecare an, inaintea vacanței de iarna, copiii de la Școala "Invațator Ion Mateescu" din Poiana Campina știu ca trebuie sa vina la ei Moș Craciun de la Primarie. Iar Moșul nu i-a ocolit nici in acest an pentru ca, știm deja, Moșului ii plac tradițiile și ii iubește pe cei care le respecta. Primarul…

- Anul acesta, sarbatoarea Craciunului a fost celebrata in data de 8 decembrie, cand voluntarii Asociației CERT-Transilvania, Detașamentul de Intervenție la Dezastre, au organizat o ... The post Acțiune umanitara a Voluntarilor CERT Transilvania: Daruri pentru copiii și batranii din zonele izolate din…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, conform traditiei din ultimii 29 de ani, mos Craciun vine incarcat de cadouri pentru copiii navigatorilor membri Sindicatului Liber al Navigatorilor.Mos Craciun va lasa tolba sa la sediul Sindicatului Liber al Navigatorilor de unde se pot ridca cadourile pentru copiii…

- Astazi, 11 decembrie 2018, preșcolarii și școlarii de la Școala Gimnaziala Garbova, au avut parte de o surpriza placuta. Ei au fost vizitați de membrii fundației „Helfen um zu Helfen e. V. Marburg”, din Germania, condusa de domnul Bernd Fiebiger. Așa cum ne-au obișnuit de ceva timp, aceștia ne viziteaza…

- Copiii de la Scoposeni il asteapta pe Mos Craciun si spera sa le aduca ghetutele, caciulitele si fularele mult dorite. Cei care doresc sa se alature Campaniei de Craciun a Ziarului de Iasi pot dona orice suma de bani atat in contul scolii, dar si direct la sediul redactiei. De asemenea, cititorii Ziarului…

- Presedintele Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu, este cuprins de spiritul sarabatorilor si isi pune in balanta faptele. In aceasta perioada, presedintele CJ se implica direct in activitatile legate de copiii buzoienilor si de familiile sarmane. El ii insoteste pe Mos Nicolae si pe Mos Craciun…