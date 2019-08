Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna are concurența in partid. Deputat de Iași, Cosette Chichirau a intrat in cursa pentru șefia USR, potrivit b1.ro. Alegerile interne au loc la inceputul lunii septembrie. ”Cel mai important lucru pe care il am de spus despre organizarea interna a partidului este ca apartenența la…

- Zece candidati democrati au tinut discursuri la o noua dezbatere televizata din cursa interna a Partidului Democrat din SUA pentru alegerile prezidentiale din 2020, relateaza BBC potrivit news.ro.Elizabeth Warren si Bernie Sanders, cei mai liberali candidati din cursa care insumeaza 20 in…

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca președintele Klaus Iohannis va avea mari probleme la alegerile prezidențiale, daca nu va juca all-in. Gușa considera ca marea provocare a lui Iohannis este sa iși justifice mandatul de președinte, altfel va pierde in fața lui Dan Barna.Citește și: SURSE…

- Uniunea Salvati Romania isi desemneaza astazi candidatul la alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului partidului. Sunt patru candidati la aceasta functie: Dan Barna, Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu, Dumitru Stanca.

- Reprezentanții USR au anunțat, luni, ca vor decide in Congresul partidului din 13 iulie asupra susținerii candidatului la alegerile prezidențiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competiția interna, printre care și președintele formațiunii Dan Barna. In paralel, USR negociaza…

- Decizia premierului lovește tocmai in filiala PSD Bihor, condusa de Ioan Mang. Beneficiarul direct al deciziei premierului PSD este adversarul politic al pesediștilor bihoreni – Ilie Bolojan și filiala condusa de acesta, PNL Bihor. Prin aceasta decizie a președintelui interimar…

- Alegerile europarlamentare din județul Brașov au fost caștigate de Alianța 2020 USR-PLUS. La nivelul municipiului Brașov, formațiunea condusa de Dacian Cioloș și Dan Barna și-a invins clar adversarii politici, cu un scor de 37,5% și 30,18% in județ. Partidul Național Liberal a ieșit pe locul 2 in județul…

- Numaratoarea parțiala a voturilor exprimate in Salaj (94%) arata ca din totalul de 102.805 voturi exprimate, USR-PLUS Salaj, cu 24,7% din sufragiile electoatului, este marele caștigator al alegerilor europarlamentare care au avut loc duminica in județul nostru. La mica distanța, PNL obține – potrivit…