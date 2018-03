Cutiile negre ale avionului prabusit in februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate

Stiri pe aceeasi tema

- Cutiile negre ale avionului care s-a prabusit la 18 februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate, a anuntat duminica agentia oficiala Irna, preluata de AFP."Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor…

- Dupa mai mult de doua zile de cautari in Muntii Zagros, echipele de interventie au localizat marti, la o altitudine de circa 4.000 de metri, carcasa avionului ATR 72 al companiei iraniene Aseman Airlines, plecat de la Teheran si avand ca destinatie orasul Yasuj. Avionul a decolat de la Teheran…

- „Fie ca Dumnezeu sa ne protejeze și sa ajungem in siguranța”, i-a scris acesta iubitei lui, trimițandu-i și o fotografie cu una dintre elicele avionului ATR-72, scrie Fox News. Toți pasagerii aflați la bord au murit, dupa ce avionul s-a prabușit langa orașul Yasuj, intr-o zona muntoasa.…

- Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la aproximativ 480 km sud de Teheran, a declarat agentiei de presa Fars seful serviciului national de urgenta, Pirhossein Koolovand, precizand ca "50 pana la 60 de pasageri erau la bord"."Toate…

- Cei 66 de pasageri si membri ai echipajului unui avion de linie iranian au fost ucisi duminica in prabusirea aparatului lor intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Iranului, a anuntat un purtator de cuvant al companiei iraniene Aseman, citat de AFP. "Dupa cautari in zona unde s-a prabusit…

- Potrivit purtatorului de cuvant al companiei Aseman, la bordul avionului se aflau 60 de pasageri, inclusiv un copil, si sase membri ai echipajului de zbor. Avionul de tipul ATR-72 s-a prabusit la cateva zeci de minute dupa decolare, in regiunea Samirom, situata la aproximativ 600 de kilometri de Teheran.

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Avionul rusesc care s-a prabusit in regiunea Moscovei la sfarsitul saptamanii trecute a explodat cand a atins solul, au anuntat luni serviciile federale ruse de investigatie, informeaza dpa. Avionul era intact cand s-a prabusit si nu a existat niciun incendiu inainte de aceasta la bord, a precizat…

- Tragedia aviatica din Rusia, in care au murit 71 de oameni, i-a schimbat planurile lui Vladimir Putin. Presedintele rus și-a amanat o vizita de lucru in Soci și a organizat o celula de criza. Intre timp, anchetatorii au gasit cutiile negre ale aeronavei.

- La locul prabusirii aeronavei „Saratov Airlines” cu 71 de persoane la bord in raionul Ramensckii din suburbia Moscovei a fost descoperita si cea de-a doua cutie neagra, dupa ce inca ieri fusese anuntat despre descoperirea primei dintre ele. Despre aceasta a comunicat pentru RIA Novosti reprezentantul…

- Anchetatorii rusi au anuntat luni descoperirea celei de-a doua cutii negre a avionului de pasageri Antonov An-148 care s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova catre orasul Orsk, relateaza site-ul agentiei Tass. Continuarea…

- Operațiunea de salvare in cazul avionului prabusit cu 71 de oameni la bord s-a incheiat oficial. Cutiile negre ale aparatului de zbor au fost gasite, asa ca in curand ar trebui sa fie clare cauzele catastrofei aviatice.

- Niciun moldovean nu se numara printre victimele tragediei aviatice din Rusia. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Alexandr Roitman.

- Pilotul avionului care s-a prabusit ieri in Rusia avea o experiența de zbor de peste 5.000 de ore, dintre care 2.800 pe avionul AN-148. Presa rusa scrie ca si copilotul isi stia bine treaba. Experienta lui de zbor era de peste 800 de ore.

- Acestea sunt primele imagini cu unele dintre victimele accidentului aviatic petrecut duminica in Rusia in care au murit 71 de ani, scrie Metro. Toți cei 65 de pasageri au murit alaturi cei șase membri ai echipajului dupa ce avionul AN-148 s-a prabușit aproape de satul Argunovo, imediat dupa…

- Un elicopter al fortelor armate nipone s-a prabusit luni intr-o zona rezidentiala din prefectura Saga din vestul Japoniei, provocand un incendiu, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului postului NHK.

- Un avion de tip ATR 42 s a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond du Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza Digi 24.Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane.Aeronava s a prabusit miercuri,…

- Un seism cu magnitudinea de 6 grade a avut loc luni în vestul Iranului, potrivit informațiilor furnizate canalului media de stat, preluate de presa internaționala. Cutremurul a avut magnitudinea de 6 grade pe Richter și s-a produs la ora locala 17.39 (14.09- GMT) …