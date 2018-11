Stiri pe aceeasi tema

- Cutia neagra a zborului Lion Air JT 610 a fost recuperata de scafandri pe coasta Indoneziei, scrie BBC. Avionul, care avea la bord 189 de persoane, s-a prabusit la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, luni....

- Scafandrii indonezieni au recuperat una din cutiile negre ale aeronavei de pasageri care s-a prabusit luni in Marea Java, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a declarat un membru al echipelor de cautare, potrivit presei locale, informeaza agentia de stiri Reuters

- Navele au reluat marti cautarile in Marea Java, unde un avion cu 189 de oameni la bord s-a prabusit luni, au anuntat surse oficiale indoneziene preluate de DPA. Inca de luni, autoritatile din Indonezia au anuntat ca nu se asteapta sa gaseasca supravietuitori. Avionul Boeing 737 MAX 8 al companiei low-cost…

- Aeronava "a fost reparata la Denpasar", pe Insula Bali, iar "apoi a zburat catre KJakarta", a precizat el. "Tehnicienii de la Jakarta au primit note si au efectuat alta reparatie, inainte ca (avionul) sa plece spre Pangkal Pinai", unde urma sa ajunga luni, a mai declarat Edward Sirait pentru AFP. Directorul Lion…

- Aeronava companiei Lion Air, care s-a prabusit in ocean la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, a avut o problema tehnica in cursul zborului precedent, care insa a fost rezolvata in conformitate cu procedurile, a declarat directorul general al firmei, relateaza agentia Reuters.

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in Marea Java, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.

- Aeronava a cerut sa revina pe aeroportul capitalei, cu putin inainte sa se intrerupa contcatul cu controlul aerian, catre ora locala 6.30 (1.30, ora Romaniei). Avionul se indrepta catre Pangkal Pinang, un oras situat pe Insula Bangka, in largul Insulei Sumatra. "Avionul s-a prabusit in apa", a declarat…

- Un avion apartinand companiei Lion Air, cu 189 de oameni la bord, care calatorea de la Jakarta la Pangkal Pinang, in Indonezia, s-a prabusit in ocean, luni dimineata, potrivit Agentiei de cautare si salvare a tarii, citata de The Guardian.