Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Internaționala a Copilului, Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfașoara, impreuna cu partenerii tradiționali, activitati dedicate celor mai tineri dintre locuitorii județului. Polițiștii vor fi prezenți pe „Strada Bucuriei” din Alba Iulia, dar și alaturi de copiii din alte localitați și…

- De Ziua Internaționala a Copilului, Inspectoratul de Politie Judetean Alba desfașoara, impreuna cu partenerii tradiționali, activitati dedicate celor mici. Polițiștii vor fi prezenți pe „Strada Bucuriei” din Alba Iulia, dar și alaturi de copiii din alte localitați și vor organiza concursuri și jocuri…

- Imagini apocaliptice in municipiul Baia Mare. Aproximativ 10 minute de furtuna și grindina au lasat prapad in urma. Pe rețelele de socializare au aparut numeroase imagini cu mașini distruse de gheața mare cat pumnul, case și blocuri dezvelite, copaci desfrunziți. Copac prabusit pe DN 1 C in zona ”Doua…

- Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva sub patronajul Consiliului Județean Hunedoara, ofera persoanelor cu varsta pana in 18 ani, accesul gratuit in expozițiile Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, atat cele din Deva cat și cele din teritoriu, in data de 01.06.2019, Ziua Internaționala …

- Marti, 28 mai, incepand cu ora 15.00, la Muzeul de Mineralogie „Victor Gorduza”, Bd. Traian nr. 8, Baia Mare, are loc vernisajul expoziției naționale itinerante „Minerale și asociații minerale din Romania”. Expoziția face parte din proiectul cultural „Minerale romanești – contributor la patrimoniul…

- Festivalul Dacilor Liberi, ajuns la a cincea ediție, s-a desfașurat și in acest an in cadrul evenimentului ”Zilele Maramureșului – Haida, hai in Maramureș!”, in perioada 17-19 mai, in Muzeul Satului din Baia Mare. Organizator și totodata gazda a fost Asociația Culturala ”Omnis Barbaria” din Baia Mare,…

- Reprezentantii Vital anunta intreruperea furnizarii apei potabile marti, 14 mai, pe mai multe strazi din Baia Mare. Astfel, in intervalul orar 09.00-14.00, din cauza unor lucrari de reparații, vor ramane fara apa la robinete baimarenii care locuiesc pe str. Motorului, str. Nisiparilor nr. 52-68. Chiar…

- In perioada sarbatorilor Pascale, programul de lucru al casieriilor S.C. VITAL S.A. precum și al celorlalte departamente ale societații atat din Baia Mare, cat și din celelalte localitați in care operam, se modifica dupa cum urmeaza: Vineri, 26 aprilie 2019 – inchis Luni, 29 aprilie 2019 – inchis Marți,…