Cutezatorii Muntilor din Satu Mare s-au intors cu premii (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 13, 14 si 15 octombrie, Asociatia de Tineret, Turism si Ecologie „Cutezatorii Muntilor” a organizat o serie de trei evenimente dedicate mersului pe jos, sub diferitele sale forme. Dupa doua drumeții in Munții Țibleș, respectiv Oaș, satmarenii au fost provocați la un sport pe cat de simplu,…

- Festivalul începe luni, 15 octombrie, la ora 10, cu spectacolul „Kajtus, vrajitorul”, prezentat de Teatrul pentru Copii și Tineret „Luceafarul” din Iași pe scena Teatrului Național din Cluj Napoca (TNC). Același spectacol va avea o reprezentație și de la ora 11.30. De…

- Tanarul club de Robotica de la Scoala gimnaziala nr.1 Carei are deja premii in palmares. Pornit la drum de prof. Ovidiu Motisan si directorul Nicolae Moldovan a avut initial 4 grupe cu 12 elevi de gimnaziu. In 2018 clubul de Robotica a adus noi premii si recunoasteri ale activitatii depuse de…

- Echipa de gimnastica „Gym Bucovina”, coordonata de profesoara Loredana Elena Popovici, de la Asociatia ''Paradox'' Suceava, a participat in zilele de 22 și 23 septembrie la Festivalul Internațional de Gimnastica Ritmica „Trophy”, care s-a desfașurat la Sala Polivalenta Iași. In competiție au ...

- Chiar daca Biroul de Turism pentru Tineret a inregistrat in primul semestru al anului pierderi record, de peste 2,1 milioane de lei, care se adauga unor datorii in crestere fata de aceeasi perioada a anului trecut, totul a venit cu o majorare a cheltuielilor salariale ale angajatilor. BTT a raportat…

- Mii de satmareni imbracati in straie populare (si nu numai) si purtand Steagul Tricolor au marsaluit azi, 23 septembrie spre Centrul Nou din municipiu. Participantii la eveniment au pornit din fata Lupoaicei de langa Muzeul Judetean. Este vorba despre un eveniment dedicat Centenarului Marii Uniri, organizat…

- Asociația GAL „Bucegi Leaota” in colaborare cu Primaria Comunei Moroeni va invita in perioada 22-23 septembrie la prima ediție a Post-ul Dambovițenii, așteptați la Targul de turism și produse locale „Dor de Moroeni”! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un concert inedit de jazz simfonic, sustinut de Elena Mindru & Orchestra Romana de Tineret, va avea loc sambata, 8 septembrie, in Negresti Oas, pentru a celebra Centenarul, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Primarie. Potrivit sursei citate, in anul Centenarului Romaniei, in perioada…