- Rockeri din toata țara, uniți-va! Un festival dedicat celor care asculta aceasta muzica va fi organizat la Reșița in perioada 5-7 iulie. La vara, peste 10.000 de oameni sunt așteptați la festivalul ”Custom Reșița 2019” in Poiana Golului, iar pana acum line-up-ul evenimentului este atractiv pentru rockeri.…

- Episodul 3 din ultimul sezon ”Game of Thrones” este mai lung decat oricare de pana acum, o ora și 20 de minute, și este intens de la un capat pana la altul. Ca sa nu-ți dam spoilere, iți spunem doar ca este episodul in care se intalesc toți dragonii in lupta. Intre timp, fenomenul ”Game... View Article

- De sambata seara s-a dat start vot pe virginradio.ro pentru Virgin Radio Talent Hunt, concursul care aduce la lumina talentele din licee iar ție iți poate aduce un super party pentru tot liceul, daca ești in tabara caștigatoare. Nu ai nevoie de cont pe virginradio.ro pentru a-ți vota liceul favorit…

- Ediția AFTERHILLS 2019 se va desfașura pe parcursul a doua weekenduri, la sfarșitul lunii august: AH #dici, 23 – 25 August, este weekend-ul dedicat tinerilor iubitori de trap, EDM și trance, dornici sa petreaca 72 de ore, alaturi de cei mai in voga artiști. AH #dicinu, 30 – 1 Septembrie, este weekend-ul…

- Peste 41% dintre firmele românesti din IT&Software au sub zece angajati, dar companiile mari detin peste jumatate din forta de munca din piata. Cât de productivi sunt acesti angajati, cati bani aduce fiecare IT-ist firmei în care lucreaza.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro​

- Abia lansat, filmul „Shazam!” devine liderul box office-ului romanesc dupa ce a fost vizionat in premiera de 41.872 de spectatori si a generat venituri in valoare de 983.881 lei. Povestea filmului porneste de la ideea ca toti avem puteri nebanuite de supererou, insa e nevoie doar de puțina magie pentru…

- Anamaria Prodan-Reghecampf va fi invitata lui Costin Ștucan marți dimineața la emisiunea GSP Live, de la 09:01. Agentul de 46 de ani va vorbi despre transferurile-vedeta facute in aceasta iarna, alte mutari importante de la echipele de top din Liga 1 și detalii din culisele fotbalului romanesc. Costin…

- Dupa un meci maraton in fața primei “rachete” a Cehiei, Karolina Pliskova, Simona Halep aduce echipa Romaniei in avantaj in cadrul confruntarii de Fed Cup de la Ostrava. Simona Halep a invins-o pe Pliskova in trei seturi, 6-4, 5-7, 4-6, iar meciul a durat doua ore și patruzeci de minute. Urmatoarea…