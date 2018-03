Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul statului Qatar la Bucuresti, Abdullah Nasser Abdullah Alhumaidi, pe agenda intalnirii inscriindu-se intarirea cooperarii bilaterale, precum si potentiale investitii in energie, agricultura, transporturi, infrastructura…

- Pentru a treia oara in istorie Romania va gazdui FIBA 3x3 Europe Cup – turneul final al Campionatul European de Baschet 3x3, eveniment care se va desfașura la București, in perioada 14-16 septembrie. Competiția este organizata de catre Sport Arena Streetball și Federația Romana de Baschet și va reuni…

- Brutaria Santimbru a postat o schema care descrie calvarul prin care a trecut pentru a obține autorizația necesara vânzarii produselor. ”CUM POTI SA OMORI PRODUCATORUL ROMAN Bataie de joc din partea DSVSA Cluj, incercand sa promovam…

- In orasul Blaj (Alba) se va construi o sala polivalenta de peste 2.000 de locuri, in care vor incapea 10% din locuitori, investitia ajungand la 32 de milioane de lei. Decizia s-a luat deoarece sala de sport in care joaca echipa de volei feminin, campioana Romaniei, a devenit neincapatoare. …

- Un baiat de 7 ani a fost victima comportamentului "abuziv si discriminator" al propriei invatatoare in clasa pregatitoare din Scoala generala nr. 92 din Bucuresti. "In ciuda existentei unui certificat de orientare scolara catre invatamantul de masa si a eforturilor depuse de parinti pentru…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Dezbatere in Consiliul Local: cu sau fara BERE la meciurile din Sala Polivalenta SONDAJ In Consiliul Local s-au purtat discuții despre bauturi mai mult sau mai puțin alcoolice. Mai mulți consilieri locali s-au implicat luni, în cadrul ședinței ordinare din luna martie, într-o discuție…

- Asociatia de Arbitraj Institutionalizat a prezentat sambata, 10 martie 2018, analiza activitatii desfasurate in anul 2017 si obiectivele anului in curs. La finalul evenimentului, arbitrii Tribunalului Permanent de Arbitraj Institutionalizat si-au primit in bransa 32 de noi colegi care au depus juramantul,…

- Federatia Romana de Baschet, in parteneriat cu Baschet Club Alpha, AMBB si „The Basketball Embassy”, va organiza, miercuri, 7.03.2018, orele 8:30-10:00, si joi, 8.03.2018, orele 8:30-10:00, la „Arena de Baschet” din Bulevardul Basarabia, nr. 39, Bucuresti, cea dea treia editie a „Evolve Clinic”. Sunt…

- Preotul englez de 79 de ani, care a slujit o jumatate de secol in Biserica Anglicana, si-a gasit o noua dragoste in Romania. Daily Mail scrie ca fostul vicar englez a si facut o vizita la Iasi, pentru a se intalni cu iubitul sau cu 57 de ani mai tanar. Iar acum spera ca romanul sa se mute cu el in…

- Cea de-a XIII-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest (30 mai – 3 iunie) va avea loc in noul pavilion B2, de la Romexpo; Organizatorii au diminuat costurile pentru toate categoriile de standuri și propun beneficii generoase pentru editorii mici; Statele Unite ale Americii sunt Invitatul…

- Unul dintre cele mai puternice BMW-uri X5 M din Romania a demonstrat ca poate derapa frumos pe zapada. SUV-ul cu 750 de CP si un esapament asurzitor a alunecat in jurul unui Suzuki Jimny, dar si pe o alee de undeva din Bucuresti.

- Principele Radu a efectuat, de luni pana miercuri, o vizita in Emiratele Arabe Unite, fiind insotit de presedintele Consiliului National al Rectorilor din Romania, Sorin Cimpeanu, si de 17 rectori reprezentand mari universitati din Bucuresti si din tara. ''Alteta Sa Regala Principele…

- Campioana en-titre a Romaniei la volei feminin, Volei Alba Blaj, a obtinut din partea CEV organizarea, la Bucuresti, a Turneului Final Four al Ligii Campionilor, astfel ca este calificata, in premiera, direct in semifinalele competitiei. Pentru celelalte trei locuri se vor bate sase echipe, calificate…

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Un nou scandal a izbucnit in gimnastica din Romania intre sportivul Marian Dragulescu și Andreea Raducan, președintele Federației Romane de Gimnastica. Totul a pornit de la cunoscutul gimnast care s-a aratat nemulțumit de taierea indemnizațiilor și a transmis un mesaj pe Internet. Gestul sau nu a ramas…

- Conducerea Primariei Buzau a luat decizia ca, in aceasta primavara, sa inlocuiasca suprafata de joc a stadionul Gloria. Astfel, imediat dupa meciul international de rugby Romania – Belgia, care va avea loc pe 10 martie, se va trece la montarea a unui nou gazon, care va beneficia si de un sistem de drenaj.…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, galezul Lynn Howells, a declarat duminica, intr-o scurta conferinta de presa dupa infrangerea ''Stejarilor'' in fata Spaniei, ca nu a fost surprins de agresivitatea gazdelor ci de faptul ca tricolorii nu au jucat. ''Astazi…

- Avertismentul oamenii de afaceri: “Sa ne așteptam la un exod al IT-iștilor din Cluj și București” Marile centre ale industriei informatice din Romania, București și Cluj-Napoca, vor cele mai afectate ca urmare a restricțiilor fiscale impuse de guvern, avertizeaza Asociația Oamenilor de Afaceri…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea AGERPRES, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Olivier Rochon este sportivul nascut in Romania care reprezinta Canada la Jocurile Olimpice din Coreea de Sud. Tanarul, in varsta de 28 de ani, a debutat vineri la competiția care are loc la Pyeongchang, unde spera sa obțina marea performanța la proba de schi acrobatic. Nascut la București din parinți…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Mihaela Buzarnescu a avut o revenire fulminanta in circuitul WTA incepand cu octombrie 2017, ea reusind acum sa ajunga pe locul 43 WTA, dupa ce a reusit sa revina dupa o accidentare care aproape ca a impins-o sa se lase. Forma prin care trece i-a adus si o telegrama de la FRT. Dar Buzarnescu a refuzat…

- Ionut Rudi Stanescu si-a reconfirmat candidatura la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la alegerile din 14 februarie care vor avea loc la Bucuresti. Fostul mare portar al nationalei masculine, in prezent presedinte al HC Dobrogea Sud Constanta, si-a expus cateva ganduri in…

- Consiliul Național al Elevilor, structura reprezentativa a elevilor din Romania, iși exprima profunda indignare cu privire la elaborarea, cat și conținutul, propunerilor de planuri cadru pentru invațamantul liceal. Una dintre cauzele de ingrijorare este modul eronat de fundamentare a planurilor cadru,…

- Vlad, liceanul care a inghenuncheat in fața catafalcului Regelui Mihai I la Sala Tronului, in Palatul Regal din București, s-a numarat printre invitații Majestații Sale Margareta și ai Principelui Radu la Palatul Elisabeta marți, 23 ianuarie 2018, in ajunul Zilei Unirii. Precizam ca 150 de elevi de…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a multumit, marti, Familiei Regale, pentru transmiterea acordului ca Iasiul sa poarte titulatura de „Oras Regal". „In numele cetatenilor municipiului Iasi si al meu personal, multumesc public Familiei Regale a Romaniei pentru ca, spre deosebire de unii lideri…

- Aproximativ 250-300 de persoane au manifestat in zona centrala a muncicipiului Piatra Neamț, la aceeași ora cu cei din capitala. Revendicarile protestatarilor sunt cunoscute de la evenimentele similare de acum un an, numai ca intre timp s-a putut realiza o mai clara coagulare a ideilor. Evident ca in…

- Aproximativ 20.000 de oameni din toata țara participa la un protest de amploare, sambata, in București. Proteste mai au loc, in paralel, in mai multe orașe din Romania și din strainatate. Oamenii s-au adunat in Piata Universitatii și urmeaza sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Emily Ratajkowski, femeia cu cei mai frumosi sani naturali, a venit in mare secret in Romania, pentru a filma pe platourile la Castel Film un proiect care ar putea avea numele „Welcome Home”, si pentru care filmeaza mai multi actori de la Hollywood.

- Paula Todoran, una dintre cele mai valoroase maratoniste din atletismul romanesc, a fost invitata la “Gala Atletismului Romanesc”, eveniment programat joi, la ora 19, la Hotelul Crowne Plaza din Bucuresti. Federatia Romana de Atletism ar fi trebuit sa organizeze aceasta gala la finalul saptamanii trecute,…

- Federatia Romana de Baschet a anuntat cu tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu Davidescu. Din nefericire, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai bata. Nascut in 1931, in municipiul…

- Circa 35% dintre IMM-uri folosesc internetul pentru a efectua tranzactii si plati online, arata un studiu realizat pentru cea de-a 15-a editie a Cartii Albe a IMM-urilor realizat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR). Totusi. principalul scop pentru…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste opt ani de experienta in consilierea personala, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor din…

- "O astfel de schimbare necesita o analiza mult mai complexa interinstitutionala in statul roman si as spune si dintr-o perspectiva pragmatica, daca ar fi sa facem un astfel de pas, care ar fi avantajele pentru statul roman, daca ar face un astfel de pas? (...) Nu este un lucru simplu, dar asta implica…

- Corina-Ionela Peptan a fost desemnata cea mai buna sportiva a anului 2017 de catre Federatia Romana de Sah, potrivit site-ului forului national de profil. Corina Peptan reprezinta CSM Bucuresti, dar primii pași in acest sport al minții i-...

- Un accident grav in care au fost implicate trei autoturime s-a produs miercuri la pranz in zona Aviatorilor din Capitala. In urma accidentului, o persoana a fost ranita, informeaza Romania TV.

- Zeci de tinere care viseaza sa aiba o meserie la inaltime au primit cadou, de Craciun, un job de stewardesa la una dintre cele mai mari companii aeriene low-cost din Europa, dar probele prin care au trecut in timpul interviului de angajare le-au epuizat total. In aceasta toamna, Wizz Air a inceput o…

- Sursa foto: www.banatulazi.ro Judecatoarea Adriana Stoicescu, președinta Tribunalului Timiș, a scris o postare pe contul sau de facebook care reprezinta o analiza dura dar pertinenta asupra situației Romaniei de astazi. Merita, fara nici o discuție, premiul pentru cel mai bun text al anului. Va prezentam…

- Iata scrisoarea adresata de catre senatorul PNL Daniel Zamfir catre premierul Mihai Tudose: ”Domnului Mihai Tudose, Prim - Ministrul Romaniei Solicitare privind complexul sportiv „Progresul”, denumite in continuare „Arenele de Tenis” Stimate Domule Prim - Ministru,…

- Federatia Romana de Rugby si-a anuntat superlativele anului 2016 prin voturile fanilor de pe site-ul FRR, dar si prin optiunile unei comisii special desemnate. Cea mai buna jucatoare din Romania la rugby in 7 a fost aleasa ieseanca Ana Maria (Sandu) de la CS Politehnica, echipa campioana antrenata…

- Premierul Mihai Tudose susține ca Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului. „Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte”, a afirmat Tudose in cadrul unei intalniri cu jurnalistii. Proiectul…