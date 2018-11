Stiri pe aceeasi tema

- De cateva zile, Compania Nationala Administrația Porturilor Maritime SA Constanța (CN APMC) are un nou Consiliu de Administrație (CA), dupa ce Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) a decis structura de conducere a companiei portuare pana in primavara lui 2019....

- Agentia Nationala de Integritate a stabilit ca Anabell Olimpia Mantoiu, fost functionar in Primaria Ploiesti, in prezent sef serviciu in cadrul Ministerului Mediului, s-a aflat in stare de incompatibilitate, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al ANI, transmis joi AGERPRES, Anabell Olimpia…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu s-au intalnit, marti, la Palatul Prezidential, cu presedintele Republicii Croatia, Kolinda Grabar-Kitarovic. Custodele Coroanei Romane, Margareta, si principele Radu se afla, in perioada 4-7 noiembrie, intr-o vizita cu caracter public…

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, s-a aflat, luni si marti, intr-o vizita cu caracter public in Principatul Liechtenstein, impreuna cu Principele Radu, informeaza un comunicat transmis marti AGERPRES. Potrivit Fundatiei Principesa Margareta a Romaniei, luni, la Vaduz, capitala tarii,…

- Un inalt funcționar public pakistanez a fost surprins de camerele de luat vederi in timp ce fura un portofel aparținand unui membru al unei delegații diplomatice kuweitiene, aflat in vizita de lucru la Islamabad.

- Custodele Coroanei Romane, Margareta, va conferi, vineri, Decoratia regala "Nihil Sine Deo" ambasadorului SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, evenimentul va avea loc in cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Elisabeta, incepand cu ora 19,00. Alaturi de Medalia…

- Principele Radu a inceput, marti, o vizita de trei zile, cu caracter public in Republica Portugheza, la Lisabona, Batalha, Sintra si Estoril, reprezentand pe Custodele Coroanei Romane, Margareta, informeaza http://www.romaniaregala.ro. "Alaturi de Alteta Sa Regala, la vizita din Portugalia iau parte…

- Imediat dupa ce ajunge ministru al Tineretului și Sportului, in 2001, piteșteanul Georgiu Gingaraș iși aduce tot un piteștean pe post de consilier, mai exact șofer personal, pe medicul stomatolog Danuț Cristian Popa....