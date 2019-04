Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 158 de persoane, între care 35 straini, au murit, iar alte peste 300 au fost ranite în seria de atentate comise duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka. Informația este confirmata de autoritațile țarii. Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin…

- Un purtator de cuvant al politiei din Sri Lanka a declarat ca 207 peresoane au fost ucise si peste 400 au fost ranite in atacurile de duminica, relateaza BBC, conform Mediafax.Atentatele, comise de Pastele catolic, au vizat cel putin cinci hoteluri si trei biserici din orasele Colombo, Negombo…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis sambata, 13 aprilie a.c. un mesaj in urma atacului care a avut loc in Provincia Kandahar, Afganistan, soldat cu ranirea a patru militari romani."Gandurile mele se indreapta astazi catre militarii romani raniti in timpul misiunii pe care o desfasoara…

