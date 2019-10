Stiri pe aceeasi tema

- „Romanii au nevoie de o Forța Naționala care sa-i uneasca pe drumul cel bun.O Forța a oamenilor și a țarii, nu a luptei surde pentru putere.Un partid preocupat de stabilitatea și dezvoltarea organica a Romaniei ca stat suveran, intr-o Europa a națiunilor. Susțin și ader la acest proiect care va așeza…

- La studiu au participat peste 1000 de persoane din toata țara. 61% dintre persoane sunt casatorite, iar 25.7% sunt necasatorite. Marile temeri cand vine vorba despre banii in familie sunt: frica de a nu avea un venit sigur (30,3% dintre respondenți), frica de a nu iți putea intreține copiii (17,5%…

- Romanii cu venituri mici platesc unele dintre cele mai mari taxe din Europa. Bogații sunt impozitați sub media europeana Romania face parte dintre țarile care ii taxeaza mult pe cei care caștiga puțin, in timp ce impozitarea pentru venituri peste 1,5 milioane de dolari se situeaza sub media europeana,…

- Romanii au posibilitatea sa calatoreasca cu aproape 50% mai ieftin in vacantele de toamna, cea mai mare diferenta de pret pentru zborurile cu plecare din Romania fiind pe rutele catre Marea Britanie si Franta, cu 47%, respectiv 43%, fata de pretul mediu pentru lunile iunie-august, conform unei analizei…

- "Putem intra la guvernare in orice moment. Avem resurse, avem program, avem oameni competenti, dar este nevoie de o majoritate parlamentara care sa faca posibila reformele de care are nevoie Romania. Nu mai putem prosti la nesfarsit electoratul ca trebuie facute reforme, dar de fapt sa nu le faca…

- ALDE Brașov susține cu toata convingerea candidatura domnului Calin Popescu Taiceanu pentru funcția suprema in statul roman. Pentru ca e un om ințelept, cumpatat, energic și vizionar. Dincolo de simpatii efemere, de emoții create artificial, de susținerea partizana pentru unii sau pentru alții, romanii…

- ”Observ, in ultima vreme, din ce in ce mai multe atacuri, murdare si nefondate, la adresa mea si a PLUS, venite tocmai din partea celor care reclama, in spatiul public, dezbinarea, ura si interesele care, sustin ei, au pus stapanire pe Romania. Am un mesaj pentru ei: poporul roman intelege pe deplin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, sustine ca "falimentul" guvernarii PSD-ALDE este "tot mai evident", iar "nota de plata" va fi platita de romani. El afirma ca Romania are cea mai mare inflatie din Europa si cel mai mare deficit bugetar. "Vasilica Viorica poate sa se 'laude'…