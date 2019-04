Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Podurile din apropierea Catedralei Notre-Dame, ce a fost afectata, luni noaptea, de un incendiu devastator, au devenit a doua zi spatiul din care zeci de jurnalisti din intreaga lume au transmis dimensiunile a ceea ce parizienii au numit „o catastrofa”.…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Custodele Coroanei romane, Margareta, si principele Radu au fost primiti marti, cu garda de onoare, de vicepresedintele Senatului Republicii Franceze, Philippe Dallier, care i-a insotit pe oaspeti in sediul Legislativului de la Paris, Palatul Luxemburg.…

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: O comisie mixta, formata din membri ai Executivului de la Bucuresti si oficiali de la Bruxelles, va discuta, in perioada ce vine, pe punctele din Mecanismul de Cooperare si Verificare pentru Romania, detalii urmand sa fie stabilite saptamana viitoare,…

- Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale Custodelui Coroanei a transmis urmatorul comunicat: Sambata, 9 martie 2019, la ora 12, sicriul cu ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea va fi inhumat, in cadrul unei ceremonii religioase si militare, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de…

- Ceremonia funerara a Regelui Carol al II-lea va avea loc sambata, 9 martie 2019, la ora 12, atunci cand sicriul cu ramasitele pamantesti ale Regelui Carol al II-lea va fi inhumat, in cadrul unei ceremonii religioase si militare, in Noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala de la Curtea de Arges.…

- Joi, 28 februarie 2019, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a participat la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Bolilor Rare, gazduit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, la Palatul Elisabeta.La eveniment au participat membri ai organizatiilor de pacienti cu boli rare si specialisti…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Temele privind combaterea antisemitismului, a negationismului si cea a pastrarii memoriei Holocaustului sunt prioritare pentru presedintia romana a Consiliului UE, fiind incadrate in pilonul IV al prioritatilor: Europa valorilor comune, a declarat…

- Oamenii care pornesc de la zero, dar muncesc și lupta sa iși caștige locul, indiferent de domeniul in care activeaza, sunt cei care vor construi viitorul Romaniei. Așa era descris buzoianul Madalin Aldea intr-o postare a Ministerului Apararii Naționale. Odata ce am aflat ca este absolvent al Colegiului…