Custodele Coroanei, Margareta, a afirmat luni seara ca nu trebuie sa existe nicio indoiala ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca pe deplin responsabilitatile in ceea ce priveste exercitarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Exista multe domenii in care UE cere in mod just progres sau imbunatatiri in administratia romaneasca, in managementul economic si chiar in viata politica. Vor exista multe dezacorduri cu privire la acestea, fara indoiala. Dar nu trebuie sa existe nicio indoiala ca Romania intentioneaza sa-si indeplineasca pe deplin responsabilitatile; nu este o apartenenta…