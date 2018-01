Stiri pe aceeasi tema

- Fostul principe Nicolae a ajuns la parastasul de 40 de zile al Regelui Mihai de la Curtea de Argeș. Principesa Margareta i-a salutat pe toți cei prezenți și pe fostul principe Nicolae, pe care l-a sarutat pe obraz. Sute de oameni s-au strans, sambata, in incinta manastirii Curtea de Arges,…

- Sedinta cruciala a coalitiei astazi. Sunt tensiuni mari între PSD si ALDE din cauza legii Casei Regale. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca România este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale nu pot pretinde…

- Regele Mihai a fost condus sambata pe ultimul drum, in cadrul unui ceremonial impresionant, cum Romania contemporana nu a mai cunoscut. De peste 100 de ani, caii au fost prezenți in preajma regilor Romaniei, fiind cei aleși sa faca parte din garda regala de Carol I. Intr-un moment istoric pentru Romania,…

- Trenul Regal in care se afla sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai I a pornit sambata din Gara Baneasa spre Curtea de Arges. In tren se afla Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, si membri ai Familiei Regale a Romaniei. 0 0 0 0 0 0

- In tren se afla Majestatea Sa, Margareta, Custodele Coroanei, si membri ai Familiei Regale a Romaniei. Cortegiul funebru a parcurs traseul Piata Unirii - Piata Universitatii - Piata Romana -...

- Cortegiul cu sicriul trupului neinsufletit al Regelui Mihai I a ajuns la Gara Regala Baneasa, escortat de jandarmi din cadrul Detasamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei. La Gara, militarii...

- O formatie de 16 cai din cadrul Detasamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei, care pastreaza in gena lor sangele nobil al unor rase apreciate - Nonius si Calul Romanesc de Sport, au insotit sicriul Regelui Mihai I, pe traseul Arcul de Triumf - Gara Regala Baneasa, unde s-a desfasurat un…

- 16 cai din cadrul Detasamentului de Cavalerie al Jandarmeriei Capitalei, care pastreaza in gena lor sangele nobil al unor rase apreciate - Nonius si Calul Romanesc de Sport, insotesc sicriul...

- De altfel, vineri dupa-amiaza, sute de oameni stau in continuare la rand pentru a ajunge la catafalcul Regelui Mihai si a-si prezenta omagiul. Dupa ce s-au uitat la florile depuse pe trotuarul din fata Palatului, Custodele Coroanei a fost oprita de un cetatean care i-a aratat mai multe fotografii…

- Dupa ce la Catedrala Mitropolitana din Timișoara a fost deschisa prima carte de condoleanțe in memoria Regelui Mihai, decedat in urma cu o saptamana, o asemenea carte va putea fi semnata de cei dornici sa lase un gand bun pentru ultimul monarh al Romaniei și la sediul Universitații de Științe…

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al regelui Mihai I a ajuns miercuri dupa pranz la Castelul Peleș din Sinaia, insoțit de șeful Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei romane, principele Radu și membri ai Familiei Regale.

- UPDATE ora 13:30 – Sicriul cu corpul neinsufletit al regelui Mihai I a ajuns miercuri dupa pranz la Castelul Peles din Sinaia, insotit de seful Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei romane, principele Radu si membri ai Familiei Regale. Sicriul cu corpul neinsufletit al regelui va fi asezat…

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al regelui Mihai a fost adus, miercuri, la ora 11,00, pe Aeroportul Internațional “Henri Coanda” cu o aeronava a Forțelor Aeriene Romane. Evenimentul se desfașoara in prezența șefului Familiei Regale, Margareta, Custodele Coroanei romane, a principelui ...

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel participa la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine…

- Casa Regala a Romaniei a actualizat programul funeraliilor Regelui Mihai, anuntand ca in ziua inmormantarii, dupa ceremonia din Piata Palatului Regal, trupul neinsufletit al Majestatii Sale va fi dus pe un afet de tun pana la Patriarhie. Ulterior, va fi dus la Curtea de Arges cu Trenul Regal. „In ziua…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel vor fi prezenti, luni, la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei. La eveniment urmeaza sa țina un discurs și președintele Klaus Iohannis. Potrivit Biroului de presa al…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel vor fi prezenti, luni, la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei, informeaza Agerpres.ro. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel vor fi prezenti, luni, la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine…

- Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine un discurs. Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor intrunite miercuri, 6 decembrie, au aprobat organizarea unei Sedinte solemne comune a Parlamentului pentru omagierea…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta și Patriarhul Daniel vor fi prezenți, luni, la ședința solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitații regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei române…

- "Judecand, in acelasi timp, suferinta surghiunului regal de 70 de ani, acest om este un sfant", spune Dan Badic, apropiat al regelui Mihai si fost sef al Casei Majestatii Sale. Dan Badic a spus ca vrea sa inainteze Patriarhului Daniel propunerea de canonizare a regelui Mihai, precizand ca sunt necesare…

- "Am o schija in piciorul stang de cand am fost in Kosovo. Din cauza schijei, nu pot sa fac RMN și nici operație. Se poate face operație, dar in 'orb' din cauza acesteia. (...) Se va face totuși operație, dar cand ma va lasa strada", a spus Sebastian Cucoș. "Eu sunt comandantul acțiunii din…

- Casa Regala a Romaniei nu respecta tradițiile legate de inmormantarea Regelui Mihai și reprezentanții sai, incepand cu Principesa Margareta, Custodele Coroanei, au primit numeroase critici. Istoricul Ștefan Dumitrache, monarhist și directorul Muzeului Municipal din Curtea de Argeș, a atras atenția ca…

- In proclamatia pentru tara, principesa Margareta spune ca va avea ca model exemplul regelui Mihai si convingerea lui in destinul poporului roman si se declara convinsa ca "romanii vor ramane iubitori de Coroana".

- Casa Regala a transmis programul funeraliilor Regelui Mihai I al Romaniei.Astfel, in ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, sicriul cu corpul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai I va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu masina la Castelul Peles. Evenimentul…

- Cu adanc regret, Romania a primit una dintre cele mai triste vești; trecerea la cele veșnice a Majestații Sale, regele Mihai I. ALDE Argeș, prin președintele Simona Bratulescu, transmite condoleanțe Casei Regale a Romaniei ...

- „Va dati seama, sa afle de la avocat ca i-a murit bunicul, cand sunt atatia membri ai familiei. Eu l-am informat azi ca bunicul lui a murit. Nu stia, nu primise nicio informatie de genul acesta nici de la un membru al familiei regale, nici de la un alt oficial - director de Casa Regala sau altcineva.…

- Parlamentarul Beatrice Tudor a transmis un mesaj emotionant la auzul vestii ca Majestatea Sa, Regele Mihai I a decedat. "Regele Mihai I a fost un simbol in spatele caruia romanii s-au putut uni și in care s-au putut regasi", transmite Beatrice Tudor. "Astazi este o zi cu adevarat trista pentru…

- Fosta reședința de vara a regilor Romaniei, Castelul Peleș, se pregatește de doliu dupa o luna de curațenie generala. Dupa moartea Regelui Mihai I, la Peleș drapelul Romaniei va fi lasat in berna. Trupul Regelui Mihai va fi depus in Holul de Onoare al castelului și va fi deschisa o carte de condoleanțe.…

- Presedintele Klaus Iohannis a tinut un moment de reculegere, marti, la intalnirea cu ambasadorii statelor UE acreditati la Bucuresti, la Hotel Athenee Palace Hilton. Apoi, la iesirea de la reuniune, Iohannis a anuntat ca Romania va organiza toate ceremoniile funerare si cu siguranta vom avea…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, ca 5 decembrie este o zi trista pentru Romania și pentru romani, odata cu moartea Regelui Mihai. ”A fost una dintre cele mai mari personalitați și a scris cu litere mari istoria Romaniei. Este o mare pierdere pentru Romania, pentru romani. Condoleanțe tuturor…

- Majestatea Sa, Regele Mihai, a incetat din viața, marți, la ora 13.00 la reședința sa din Elveția. Miercuri va fi facut public programul funeraliilor, se arata intr-un comunicat al Casei Regale.

- Regele Mihai I – ultimul monarh din tarile Europei de Est ramas in viața – s-a retras din viata publica la inceputul lunii martie 2016, cand Casa Regala a anuntat ca acesta a fost diagnosticat cu carcinom epidermoid metastazant si leucemie cronica si a fost supus unei interventii chirurgicale la o clinica…

- Sunt emotii mari in cadrul Casei Regale. Dan Badic, unul dintre prietenii Regelui Mihai, i-ar fi spus jurnalistei Camelia Csiki ca Majestatea Sa a fost pana de curand constient suta la suta. "Medicii aprecieaza forta cu care lupta pentru viata", sustine jurnalista.Citeste si: Cadou INEDIT…

- 1 august 2015. A fost ziua in care Regele Mihai I a decis retragerea titlului de principe nepotului sau Nicolae si excluderea din succesiunea la Coroana Romaniei. La doi ani de la acel moment, Nicolae acuza familia regala ca i-a dat bani pentru exilul sau si ii interzice sa isi vada bunicul.…

- Imi place sa cred ca am fost monarhist macar din adolescența. Și credeam cu atata naivitate ca, odata ce-am dat de pamant cu comuniștii, dupa '89 se va reveni la starea constituționala din 30 decembrie 1947, cand regele Mihai a abdicat cu pistolul sovietic pe masa.

- Autor, documentarist, jurnalist de televiziune și monarhista convinsa, Marilena Rotaru a semnat recent un comunicat de presa, alaturi de alte patru organizații monarhiste, in care ridica mari semne de intrebare cu privire la anturajul de la capataiul Majestații Sale, regele Mihai I al Romaniei, aflat…

- Motivul explicit al deciziei fostului Suveran nu era precizat în comunicatul de presa remis de Casa Regala. Din document reiesea însa, indirect, ca acesta avea legatura cu stilul de viata a principelui Nicolae. „În calitate de Sef al Casei si Familiei Regale ale…

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, este acuzat de Casa Regala a României de tentativa de violare de domiciliu. Acesta ar fi forțat usa de la resedinta din Elvetia a Majestatii Sale, dupa ce nu a fost lasat sa intre. ”În…

- O serie de personalitați din țara noastra și de peste hotare au fost decorate miercuri, in Sala Tronului a Palatului Regal din București, de principesa moștenitoare Margareta, Custodele Coroanei, in Sala Tronului a Palatului Regal din București. Au primit Decorații Regale: Sorin Alexandrescu,…

- Patriarhul Daniel i-a transmis, miercuri, regelui Mihai un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere a fostului suveran, informeaza Agerpres. "Cu prilejul aniversarii zilei de naștere, va adresam alese urari de sanatate, pace și bucurie în suflet. Ne rugam Mântuitorului…

- Casa Regala a României anunta ca Regele Mihai continua sa fie sub supravegherea medicilor, precizând ca în preajma zile sale de nastere Principesa Maria se afla în Elvetia pentru a-i fi alaturi. "Principesa Maria se afla în Elvetia, pentru a fi alaturi de…