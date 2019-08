Stiri pe aceeasi tema

- Piata spatiilor industriale si logistice din Romania traverseaza cea mai buna perioada din istorie, atat din prisma cererii, cat si a ofertei, asistand in ultimii 5 ani la o dublare a stocului total, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Stocul…

- Petre Apostol Atletii de la CSM Ploiesti au participat, marti si miercuri, la Pitesti, la etapa finala a Campionatelor Nationale de seniori in aer liber, sportivii pregatiti de antrenorii Augustin Iancu si Robert Munteanu reusind sa obtina, in total, patru medalii: dintre care una de aur, doua de argint…

- Potrivit foodpanda.ro apetitul romanilor pentru comenzile online de mancare a crescut considerabil, numarul acestora dublandu-se in luna iunie fața de inceputul anului. In prima jumatate a anului, compania a continuat planul de dezvoltare la nivel național, prin extinderea operațiunilor in orașele:…

- In topul preferintelor romanilor primele cinci locuri sunt ocupate de burgeri, ciorba de vacuta, pizza, pachetelele de primavara si placinta de visine. De asemenea, Bucurestiul se afla pe primul loc in clasamentul oraselor in care s-au realizat cele mai multe comenzi, urmat de Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Al doilea trimestru din 2019 a reconfirmat interesul sporit pentru inchirierea de spații de birouri. La nivel național, in acest interval au fost inchiriați peste 115.000 de metri patrați de spații de birouri, valoare similara cu cea inregistrata in trimestrul al doilea din 2018. In total, in prima…

- Potrivit sursei citate, dispozitivele electronice care permit achitarea cu cardul vor fi montate luna aceasta in toate cele 45 de masini din flota operatorului de transport din comun din oras, pentru plata fiind acceptate toate cardurile contactless (VISA, Mastercard si Maestro), de la orice banca…