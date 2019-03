Cushman & Wakefield Echinox preia administrarea cladirii de birouri One Victoriei Center din Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Firma de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox a fost desemnata sa administreze cladirea de birouri One Victoriei Center (fosta Bucharest Corporate Center) din Bucuresti, centru de afaceri reprezentativ, situat in centrul de afaceri al Bucureștiului (Central Business District). Ca urmare…

- Grupul de restaurante City Grill se extinde in centrul Bucurestiului prin preluarea spatiului fostei berarii Becker Brau din zona Rahova si investeste 500.000 de euro intr-un nou restaurant, care va fi deschis primavara aceasta, potrivit unui comunicat...

- Ipsos Interactive Services, una dintre cele mai importante companii din domeniul cercetarilor si studiilor de piata, si-a prelungit contractul de inchiriere pentru sediul companiei din cadrul cladirii de spatii de birouri Riverplace, detinuta de CA...

- In Capitala se afla in constructie in momentul de fata cladiri noi de spatii de birouri cu o suprafata de circa 500.000 de metri patrati, pana la finalul anului in curs urmand a fi livrate spatii de aproximativ 300.000 de metri patrati. Desi pare o...

- Piata imobiliara locala accelereaza si in 2019 pe toate segmentele importante, arata compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, in contextul in care investitorii locali si straini au planuri pentru livrarea unor cladiri de...

- Dezvoltatorii și investitorii imobiliari au realizat anul trecut in București achiziții de terenuri cu o valoare cumulata de circa 245 de milioane de euro, un nou record al ultimilor zece ani, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, care a monitorizat 31 de tranzacții…

