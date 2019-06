Cushman & Wakefield: Cluj-Napoca ramane principala destinatie regionala pentru companiile noi intrate in Romania si a inceput sa atraga personal chiar si din Capitala

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a fi reprezentati…

- Romania este a cincea cea mai atractiva piata de productie din Europa si ocupa locul 12 la nivel mondial, potrivit studiului Manufacturing Risk Index 2019, realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield.Cushman & Wakefield a analizat 48 de tari din regiunile EMEA,…

- Obiectivul Aliantei 2020 USR-PLUS este sa dea Romaniei presedintele, primarul Bucurestiului si prim-ministrul, a declarat presedintele USR, Dan Barna, la mitingul organizat, vineri seara, in Parcul Izvor din Capitala. "Am inteles ca Romania este mult mai buna, mai frumoasa si mai intensa,…

- Grupul de restaurante City Grill a anuntat, joi, ca redeschide in 1 Mai fosta berarie artizanala Becker Brau, operata de Hanu’ Berarilor, o investitie de peste 500.000 euro. Investiţia ar aduce astfel o contribuţie la dezvoltarea unui nou pol gastronomic în Capitală, în…

- Reteaua Digi Mobil a reconfirmat, in luna martie, pozitia de cea mai atractiva retea mobila din Romania, la capitolul portabilitate, potrivit statisticilor comunicate de ANCOM (portabilitate.ro). Peste 27.000 de numere de telefon au fost portate in...

- Seful Agentiei Nationale Antidrog Cluj, Sebastian Marcu, sustine ca lejeritatea cu care se vorbeste despre droguri stimuleaza consumul in Romania. Cu cateva zile in urma, ministrul Finantelor a vorbit despre o legalizare in scopuri medicale a cannabisului.

- Numindu-i „comunisti” pe membrii partidelor aflate la guvernare, senatorul liberal Florin Citu le cere acestora sa opreasca atacul asupra capitalului privat, „cea mai mare ticalosie”, echivalenta cu subminarea economiei nationale. In sprijinul acuzatiilor sale, liberalul argumenteaza cu datele PIAROM…

- Potrivit datelor centralizate de RE/MAX România, valoarea comisioanelor totale încasate în 2018 din intermedierile imobiliare s-a situat la peste 3 milioane de euro, înregistrând o creștere de circa 50% fața de anul precedent. Topul orașelor cu cele mai multe…