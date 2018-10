Stiri pe aceeasi tema

- Secția de Procurori din cadrul Consiliulu Superior al Magistraturii a decis, in ședința de joi, suspendarea din magistratura a fostului șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și a fostului procuror DNA Ploiești, Mircea Negulescu. Masura, luata anterior fața de aceștia ca urmare a declanșarii cercetarii lor,…

- Ieri, fostul senator Daniel Savu s-a prezentat la Parchetul General, pentru a fi audiat in cazul unei plangeri care ii vizeaza pe procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea. La intrarea in sediul Parchetului General, Daniel Savu a declarat ca a fost chemat in legatura cu o plangere penala pe care a…

- Fostul senator Daniel Savu a fost audiat de procurorii de la Parchetul General intr-un dosar privindu-i pe procurorii Lucian Onea și Mircea Negulescu. Cauza a fost deschisa dupa ce fostul parlamentar a depus o plangere pentru influențarea declarațiilor și abuz in serviciu.Savu a declarat pentru…

- Fostul șef al DNA Ploiești susține, in sesizarea inaintata Inspecției Judiciare, obținuta de STIRIPESURSE.RO, ca procurorul care il ancheteaza l-a sunat sa-i spuna ca este revoltat de dezmințirea data de Mircea Negulescu privind denunțurile pe care acesta le-ar fi facut impotriva Laurei Codruța Kovesi.…

- Deputatul Andreea Cosma s-a prezentat, miercuri, la sediul Parchetul General, pentru a depune o noua plangere prin care solicita extinderea urmaririi penale in cazul fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea. Cosma a mai precizat si ca Mircea Negulescu ar fi primit favoruri de la inculpati.

- Procurorii Parchetului General au respins cererea fostului sef al DNA Ploiesti, Lucian Onea, de recuzare a procurorului Elena Iordache, care instrumenteaza dosarul in care acesta este acuzat, alaturi de Mircea Negulescu, de inducere in eroare a organelor judiciare. In acelasi timp, Mircea Negulescu…

- Parchetul General are si procurori curajosi care nu se tem de paraditorii unitatii de elita DNA Ploiesti. Procuroarea Elena Iordache de la PICCJ, cea despre care in urma cu doua luni dezvaluiam ca a fost amenintata si chiar santajata dupa ce a preluat dosarul format in urma plangerii penale a fostului…

- Lucian Onea va fi audiat, marti, la Parchetul General, in dosarul penal in care este acuzat de fapte deosebit de grave, precum falsificarea de documente si constituire de grup infractional organizat. Lucian Onea va merge la PICCJ, insoțit de avocatul sau, la ora 10:00. Fostul procuror-șef de la DNA…