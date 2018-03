Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de control a Inspectoratului General al Poliției Romane (IGPR), din care fac parte și experți ai Institutului Național de Criminalistica, va face verificari la Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Buzau, dupa ce atat deputatul Andreea Cosma, cat și fratele acesteia, fostul deputat Vlad…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- Victor Ponta a susținut, vineri seara, ca Liviu Dragnea a fost avertizat de „o persoana foarte importanta din SRI” ca urmeaza sa i se faca un flagrant, in perioada in care era vicepremier in cabinetul Ponta. Ponta a fost intrebat intr-o intervenție telefonica la B1 daca a mers sa discute cu Maior și…

- Anul 2017 a reprezentat unul dintre cei mai activi pentru piața locala de fuziuni și achiziții: numarul tranzacțiilor a crescut cu aproximativ 28%, in timp ce valoarea medie a tranzacțiilor a scazut ușor, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța EY Romania. Creșterea consumului, a…

- A trecut un an și jumatate de cand Secția pentru procurori a CSM a pus pe rol dosarul disciplinar al procuroarei DNA Florentina Mirica, unul dintre anchetatorii preferați ai Laurei Codruța Kovesi, care, de altfel, a insoțit-o protectiv de cateva ori la audierile de la CSM. Dosarul este blocat din cauza…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este vizat din nou de DNA, intr-un nou dosar, la doar cateva zile dupa ce a fost achitat in cauza in care a fost trimis in judecata, tot de DNA, pentru ca și-ar fi folosit influența politica pentru a-i cere bani omului de afaceri Tiberiu Urdareanu pentru finanțarea campaniei…

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Vrancea, Marian Oprișan, l-a atacat dur, luni, inaintea Comitetului Executiv Național al PSD, pe Codrin Ștefanescu, catalogandu-l „nebun”. Totodata, Marian Oprișan a dezmințit informațiile aparute in presa, potrivit carora in PSD ar fi un razboi. „Razboi crunt…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, și-a adus consilier pe probleme sportive, dar nu p eoricine, ci pe un culturist cu firma de paza și protecție. Noul consilier personal pe probleme de sport al liderului liberalilor este președintele Federației de Culturism și Fitness, Gabriel Toncean. Greu de ințeles…

- Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si, practic, scriu singuri declaratia care urma sa ii fie atribuita lui, in dosarul…

- Magistrații Curții Supreme au pronunțat, miercuri, sentința definitiva in dosarul in care fosta judecatoare Geanina Terceanu a fost acuzata ca ar fi primit 200.000 de euro mita pentru a dispune achitarea inculpaților in dosarul “Transferuri in fotbal”. Astfel, potrivit judecatorilor ICCJ, fosta judecatoare…

- Luni, 19 februarie 2018, a avut loc ultimul termen al procesului in care Mircea Cosma, fostul președinte al CJ Prahova, și fiul acestuia, Vlad Cosma, sunt judecați la Inalta Curte de Casație și Justiție.

- Senatorii au votat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care prevede ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2019, se interzice comercializarea pungilor de transport din plastic subtire si foarte subtire cu maner. Senatul a fost prima camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor.…

- Traian Berbeceanu spune ca Procurorul General Augustin Lazar i-ar fi cerut sa pastreze un interlop pe post de martor și nu sa-l cerceteze in condițiile in care personajul era suspectat de foarte multe infracțiuni grave, scrie “Romania libera”. Potrivit “Romania libera”, din punct de vedere legal, niciun…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a amanat rezultatul evaluarii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Chiar daca toata opinia publica astepta ca ministrul sa anunțe ce promite de anul trecut, acesta a spus ca abia saptamana viitoare, joi, va oferi raspunsul. „Am revenit in tara desi mai erau si…

- Conferința de presa susținuta, miercuri seara, de șefa DNA a scos la iveala inclusiv criteriile discreționare prin care aceasta și instituția pe care o conduce ințeleg sa respecte legea privind confidențialitatea datelor din dosare penale in lucru, mai ales atunci cand este vorba despre imaginea Laurei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, i-a cerut șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, revocarea celor doi polițiști care apar in inregistrarile realizate de fostul deputat Vlad Cosma și prezentate, in premiera, in emisiunea “Sinteza Zilei” de la Antena 3. Potrivit unui comunicat de presa transmis de…

- Noi inregistrari cu procurorul Mircea Negulescu și seful DNA Ploiesti, Lucian Onea, au fost prezentate, marți seara, in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3. Fostul deputat Vlad Cosma, cel care a realizat inregistrarile, a aratat ca șefii DNA Ploiești au calculat prejudiciul din dosarul sau pe baza…

- Dezvaluiri cutremuratoare facute de fostul deputat Vlad Cosma (foto) intr-o noua inregistrare prezentata in premiera la Antena 3 in emisiunea Sinteza Zilei de marti seara, 13 februarie 2018. Fiul fostului presedinte al CJ Prahova, Mircea Cosma, a prezentat noi dovezi care arata…

- Tudorel Toader este in Japonia, țara care a consacrat ritualul antic al metodei de suicid onorabil numit seppuku. Iata ca domnul profesor Tudorel Toader are, acum, ocazia de a aprofunda scandaloasa situatie in care a ajuns Justitia din cauza acestui instrument de paradit cu predilectie politicieni,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Dovezi indubitabile ca la unitatea de elita a DNA, cea din Ploiesti, s-au fabricat dosare la comanda impotriva fostului premier PSD Victor Ponta si fostului deputat PSD Sebastian Ghita, prin santajarea in anul 2015 a deputatului PSD Vlad Cosma ca acesta sa faca un denunt si sa planteze probe impotriva…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a clasat dosarul in care celebrul avocat Nasty Vladoiu, membru al Baroului București, a fost acuzat de evaziune fiscala. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au demarat cercetarile in urma cu doi ani, intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al finantelor, in prezent consilier al premierului Viorica Dancila, a fost condamnat, joi, de magistrații Curții Supreme, la opt ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Decizia de joi a…

- Laura Codruța Kovesi nu numai ca se spala pe maini de prescrierea faptelor din dosarul Microsoft, ba chiar il asmute pe Augustin Lazar asupra Mihaielei Iorga Moraru, procuroarea care a instrumentat cauza, data afara abuziv din DNA de Kovesi. Nu așa proceda șefa DNA și cu dosarul ICA. In iunie 2014,…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Marian Petrache, a scapat de dosarul deschis de DNA doar in baza unui denunț formulat de fostul primar din Jilava, Adrian Mladin. Potrivit unui comunicat transmis in exclusivitate Sursa Zilei, procurorii DNA au clasat dosarul la data de 9 ianuarie, dupa aproape…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Șefa DNA, Laura Codruta Kovesi, minte spunand, intr-un interviu acordat Agerpres, ca celebra inregistrare cu „decaparea instituționala” este trucata, in condițiile in care Parchetul General a inchis ancheta clasand dosarul. Kovesi a vorbit, in cadrul interviului despre actiunea disciplinara exercitata…

- Primarul din Baia Mare, Catalin Chereches, a scapat definitiv de controlul judiciar impus intr-un dosar instrumentat de DNA. Controlul judiciar a fost revocat, vineri, de Curtea de Apel Cluj, fața de Catalin Cherecheș, reales la scrutinul local din iunie 2016 in functia de primar al municipiului Baia…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Plutonierul Florin Oprea – care, marți seara, și-a injunghiat mortal iubita intr-un coafor din localitatea Titu, județul Dambovița –este un agresor cu antecedente. In 2011, a fost cercetat penal dupa ce l-a batut pe concubinul fostei soții. Dosarul, instrumentat la acea data de un procuror de la Parchetul…

- Procurorii DNA au decis extinderea urmaririi penale fața de persoana juridica SC TEL DRUM SA, suspecta pentru savarșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscala in forma continuata și complicitate la doua infracțiuni de abuz in serviciu cu obținere de foloase…

- Statistica deplorabila a DNA continua și in anul curent, dupa ce 2017 a fost unul plin de dezastre in instanțele de judecata, care au desființat zeci de dosare și au achitat numeroși inculpați. Tribunalul Bucuresti a daramat toata construcția facuta de un procuror din secția condusa de Marius Bulancea…

- Inspecția Judiciara a demarat verificari la Parchetul Judecatoriei Sectorului 5, dupa ce s-a autosesizat cu privire la informațiile aparute in spațiul public despre dosarele penale mai vechi in care ar fi fost vizat polițistul pedofil și care au ramas nesoluționate. Sesizarea din oficiu are in vedere…

- Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor, joi seara, la DIICOT, in dosarul in care medicul Mihai Lucan este acuzat de delapidare, informeaza Agerpres. Initial, primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au fost citati joi dimineata…