- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a propus organizarea de alegeri anticipate pentru Adunarea Nationala condusa de liderul opozitiei Juan Guaido, conform BBC preluat de news.roVorbind in fata sustinatorilor la Caracas, Maduro nu a stabilit o data pentru vot, care ar urma sa aiba loc in…

- Curtea Suprema din Venezuela a inculpat miercuri trei noi deputati, ajungand la 10 numarul alesilor urmariti in justitie pentru sprijinul lor fata de tentativa esuata de revolta din 30 aprilie condusa de catre opozantul Juan Guaido, relateaza AFP. Deputatii Freddy Superlano, Sergio Vergara si Juan Andres…

- Curtea Suprema din Venezuela, pe care opoziția o acuza ca are legaturi cu puterea, a dispus marți deschiderea urmaririi penale împotriva a șapte deputați ai opoziției, la o saptamâna dupa ce Juan Guaido a cerut susținerea parlamentarilor, relateaza AFP.Decizia, pe care Curtea a publicat-o…

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, a afirmat luni, intr-un interviu pentru AFP, ca unele persoane care se declarasera gata sa ii urmeze apelul la revolta militara martea trecuta impotriva presedintelui Nicolas Maduro "nu s-au tinut de cuvant", dand asigurari in acelasi timp ca schimbarea…

- Adunarea Constituanta a Venezuelei, susținatoare a președintelui Nicolas Maduro, se pregatește sa ridice imunitatea deputaților Parlamentului, singura instituție condusa de opoziție, care au susținut marți revolta militara eșuata, a declarat duminica numarul doi al puterii chaviste, citat de AFP."Procuratura…

- 'Da, suntem in plina lupta, moralul trebuie sa fie ridicat la maximum in aceasta lupta pentru dezarmarea tuturor tradatorilor, a tuturor pucistilor', a afirmat Maduro, care s-a exprimat, inconjurat de soldati, intr-un discurs radiotelevizat in cursul diminetii. Cu o zi in urma, seful statului…

- Confruntarile in capitala Venezuelei au erupt, intre trupele care il sprijina pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro si altele care ar fi trecut de partea opozantului Juan Guaido. Imagini transmise de...

- Liderul opozitiei venezuelene, Juan Guaido, sprijinit de peste 50 de tari - printre care Statele Unite -, a afirmat marti ca prezenta militarilor rusi in Venezuela reprezinta o incalcare a Constitutiei, transmite AFP. "Se pare ca (guvernul lui Nicolas Maduro) nu are incredere in proprii militari, pentru…