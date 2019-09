'Victorie mare la Curtea Suprema a Statelor Unite asupra limitarii dreptului de azil', s-a bucurat pe Twitter Donald Trump. Un judecator federal din statul California a insistat luni in dorinta de a bloca aceasta masura ce prevede respingerea automata a tuturor solicitarilor de azi depuse de migranti care nu au solicitat statutul de refugiat in Mexic sau in statele terte traversate in calatoria spre SUA. In pledoaria scrisa, judecatorul Curtii Supreme Sonia Sotomayor, care s-a opus masurii alaturi de colega sa progresista Ruth Bader Ginsburg, a declarat ca regreta decizia Curtii Supreme.