- Ana Birchall, propusa la Ministerul Justitiei, care urmeaza sa depuna juramantul, luni dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni, a anuntat la sediul PSD ca a cerut o ancheta in cazul sinuciderii, in detentie, a lui Marcel Ionel Lepa, ucigașul polițisistului din Timis. "Am fost informata azi-dimineata, la prima…

- Tribunalul a fixat pentru 10 si 11 iunie pledoariile apararii si declaratiile acuzatilor, ultimele etape din acest proces-fluviu ale carui audieri, incepute la 12 februarie, vor dura patru luni.Verdictul este asteptat la toamna, cel mai probabil in octombrie, potrivit mass-media.Curtea…

- Serge Fournier, 74 de ani, a fost impins, pe 21 martie, dintr-un autobuz și a murit la cateva saptamani dupa incident din cauza ranilor pe care le-a suferit. Poliția a anunțat recent ca o tanara de 25 de ani a fost arestata și acuzata de crima in acest caz. Cadesha Bishop s-a certat cu mai mulți oameni…

- Wa Lone si Kyaw Soe Oo au fost asaltati de presa cand paraseau inchisoarea din Yangon dupa mai mult de 500 de zile de detentie. "Sunt un jurnalist si voi continua" sa lucrez, a declarat Wa Lone. "Sunt nerabdator sa ma intorc la redactie" si "sa-mi revad familia si colegii", a adaugat el.…

- Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, a explicat la Realitatea TV ca nu exista niciun fel de motiv de admitere a sesizarii lui Florin Iordache la CCR cu privire la completurile de 3 judecatori, așa-numitul "glonț de aur" al lui Dragnea in lupta cu justiția.Augustin…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, miercuri, actiunea Inspectiei Judiciare fata de procurorii Gheorghe Cosneanu si Codrut Mihalache in legatura cu dosarul violentelor din 10 august. Decizia poate fi contestata la Curtea Suprema.

- Justitia rusa a plasat miercuri in detentie provizorie un fost ministru considerat un apropiat al sefului guvernului Dmitri Medvedev si acuzat de deturnare de fonduri si de faptul ca a profitat de functiile sale pentru a forma un "grup criminal", relateaza France Presse. Potrivit anchetatorilor, Mihail…

- Dupa completele de cinci judecatori, am putea avea un nou blocaj la ÎCCJ. Marionetele lui Liviu Dragnea lovesc și în deciziile luate de completurile de trei judecatori și reclama la CCR ca magistrații de la Curtea Suprema trebuiau sa judece printr-un