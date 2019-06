Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul va fi pregatit sa adopte masuri de retorsiune în cazul în care Statele Unite decid sa impuna tarife suplimentare asupra exporturilor mexicane, a declarat vineri ministrul mexican pentru Economie, Graciela Marquez, relateaza site-ul agenției Reuters citat de Mediafax.Marquez a…

- Doi parlamentari din Venezuela s-au refugiat joi în ambasade straine la Caracas dupa arestarea unui lider al opoziției de catre regimul președintelui Nicolas Maduro, potrivit unor surse locale, informeaza Mediafax citând cotidianul The New York Times. Richard Blanco, membru al formațiunii…

- Criticii textului afirma ca acesta inseamna de facto interzicerea avorturilor, dar fiind ca bataile inimii pot fi auzite din a sasea saptamana de sarcina, cand multe femei nu sunt constiente inca de starea lor de graviditate. Guvernatorul republican Brian Kemp a semnat textul, printre cele mai restrictive…

- Zeci de actori, printre care Ben Stiller, Alec Baldwin si Alyssa Milano, au anuntat intr-un e-mail ca nu vor mai putea sa munceasca "cu constiinta impacata" in Georgia, o destinatie populara pentru filmari, in cazul in care legea este promulgata."Noi ii aparam pe cei nevinovati, vulnerabili,…

- ''Ei au fost condamnati la sapte ani de inchisoare si aceasta decizie este mentinuta, iar apelul este respins'', a declarat Soe Naing, judecator in cadrul Curtii Supreme birmane. Acuzați de incalcarea secretului de stat Jurnalistii Wa Lone (32 de ani) si Kyaw Soe Oo (28…

- Un condamnat la moarte nu are dreptul sa moara fara durere, dupa cum a decis Curtea Suprema din Statele Unite ale Americii. Hotararea a fost pronunțata dupa ce barbatul a cerut sa nu fie executat printr-o metoda ce i-ar putea provoca agonie.

- Deputatii au adoptat o motiune prin care cer o dezbatere in Bundestag (Camera inferioara a Parlamentului german), in vederea declararii ”persona non grata” a ambasadorului american in Germania Richard Grenell, un sustinator aprig al presedintelui Donald Trump, se arata in text, dezvaluit de tabloidul…