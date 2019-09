Stiri pe aceeasi tema

- Componentii selectionatei masculine de baschet a Spaniei au sarbatorit la Madrid alaturi de apoximativ 6.000 de oameni victoria in fata Argentinei, scor 95-75, in finala Cupei Mondiale disputata la Beijing, China. Baschetbalistii au cantat si au dansat alaturi de suporterii.

- Cel puțin cinci persoane au murit și peste 3.500 au fost evacuate din locuințe in urma inundațiilor provocate de doua zile de ploi torențiale in sud-estul Spaniei. Mai multe drumuri, cai ferate și un aeroport din Valencia, Murcia și estul Andaluciei au fost inchise, sambata dimineața. Mai multe mașini…

- Regiunea de est a Spaniei a continuat și vineri sa fie afectata de ploi torențiale și inundații, intemperiile provocand o noua victima, astfel ca bilanțul a urcat la trei morți, informeaza publicația The Guardian. Poliția din Almeria a anunțat ca un barbat a murit vineri dimineața dupa ce mașina…

- Starea de sanatate a fostului suveran spaniol, in varsta de 81 de ani, este "stabila din punct de vedere clinic", cicatricile sale se vindeca bine, iar o examinare cardiologica a evidentiat un ritm cardiac normal, a declarat o purtatoare de cuvant a spitalului din Madrid in care a avut loc acea interventie…

- Premierul interimar al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat joi ca nu intentioneaza sa convoace noi alegeri, in contextul dialogului complicat intre partide, inaintea unui vot al parlamentului pentru investirea sa programat in 22-23 iulie, transmite Reuters. "Nu am in vedere si nu actionez…

- Guvernul socialist spaniol va protesta in mod oficial pe langa Vatican pentru 'ingerinta' in urma declaratiilor prin care reprezentantul Sfantului Scaun in Spania a criticat planul de exhumare a fostului dictator Franco, a anuntat luni vicepremierul Carmen Calvo, transmite AFP potrivit Agerpres …

- 'Astazi, cel tarziu maine, statul Vatican va primi un protest oficial al statului spaniol pentru o ingerinta de aceasta natura', a declarat Carmen Calvo la postul de radio Cadena Ser. Ea a reactionat la declaratiile citate de presa spaniola ale nuntiului apostolic, monseniorul Renzo Fratini, care…

- Acum un mileniu negustorii transportau felurite marfuri în caravanele lor ce mergeau din Orient spre Europa și înapoi. În prezent, unul dintre drumurile moderne ale Matasii este un ”drum de fier” strabatut de câteva mii de trenuri de marfa pe an, cele mai lungi având…