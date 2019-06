Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea in total 32 de europalamentari la Bruxelles. Numarul total de euroalesi, din toate cele 28 de state membre, este de 751. La alegerile europarlamentare din 2019 participa toate partidele mari de pe scena politica romaneasca, dar si unele mici, precum si candidati independenti, conform…

- Curtea Suprema din SUA a decis ca un condamnat la moarte pentru crima, care iși așteapta execuția in statul Missouri, nu are dreptul la „o moarte lipsita de durere”, relateaza BBC News.

- Aseara, in jurul orei 20.00, o femeie domiciliata in Baia Mare a sesizat politia ca a fost pe cale sa fie inselata. Femeia le-a precizat politistilor ca in jurul orei 17.30 a fost contactata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta, care a pretins ca este politist, si care i-a transmis ca sotul…

- Patru suspecti, trei barbati si o femeie, au fost retinuti in urma atacurilor armate din doua moschei din Christchurch, Noua Zeelanda. Unul dintre atacatori a transmis LIVE pe Facebook in timp ce impusca oameni in moschee.

