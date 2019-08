Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Gibraltarului a hotarat joi sa elibereze imediat petrolierul iranian Grace 1, imobilizat in largul acestui teritoriu britanic in urma cu o luna, in pofida unor eforturi ale Statelor Unite de a bloca plecarea navei, relateaza CNN.

- Statele Unite au cerut joi autoritatilor din Gibraltar sa prelungeasca imobilizarea petrolierului iranian pe care-l retin de o luna - o lovitura de teatru, in contextul in care teritoriul britanic se pregatea sa lase nava sa plece, relateaza AFP potrivit news.roIn contextul in care parea ca…

- Seful diplomatiei britanice, Dominic Raab, a exclus luni un schimb intre petrolierul britanic sechestrat de Iran in stramtoarea Ormuz si petrolierul iranian, retinut de britanici in largul Gibraltar, informeaza AFP potrivit Agerpres. Iranul a sechestrat la 19 iulie un petrolier suedez care…

- Curtea Suprema din Gibraltar a aprobat extinderea cu 30 de zile a perioadei de reținere a petrolierului iranian Grace 1, care a fost capturat in urma cu doua saptamani de Marina Regala britanica pe coasta vestica a Marii Mediterane, pana pe data de 15 august, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.”Intr-o…

- Capitanul petrolierului iranian Grace 1 sechestrat cu o saptamana in urma de autoritatile din Gibraltar si ofiterul sau secund au fost arestati joi de politia teritoriului britanic, a anuntat un purtator de cuvant al politiei, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Aceste arestari intervin intr-un…