Curtea Suprema din Coreea de Sud a anulat condamnarile fostului presedinte si mostenitorului Samsung

- Park Geun-hye, prima femeie aleasa presedinte in Coreea de Sud, in 2013, a fost destituita in 2017 in urma unui caz de coruptie si abuz de putere care a dezvaluit legaturi 'nesanatoase' intre puterea politica si marile conglomerate familiale economice, in special Samsung. Ea a fost condamnata…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca Sectia pentru judecatori a programat pentru joi, 18 iulie, interviul pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), la care singurul candidat este Corina Corbu. Update: Aceasta a declarat ca au fost dificultati in colaborarea…

- Simona Halep a fost prima semifinalista de la Wimbledon, iar victoria in doua seturi in fata lui Shuai Zhang a fost analizata pe larg in presa internationala, scrie digisport.ro."A suferit in primul set, dar in al doilea a fost ca un uragan," a scris cotidianul spaniol AS, in timp ce Gazzetta…

- Presa intenaționala relateaza pe larg victoria României împotriva Angliei (4-2, Euro Under 21), iar Gazzetta dello Sport titreaza pe prima pagina a ediției on-line urmatoarele: "Final nebun, România în Paradis: 4-2 cu Anglia".Au marcat: Gray ’79, Abraham ‘87…

- Ordinul survine la o zi dupa ce Curtea a emis o decizie similara in cazul fostului premier Ahmed Ouyahia, tot in legatura cu acuzatii de coruptie. Sellal si Ouyahia au fost amandoi premieri in timpul indelungatului regim al presedintelui Abdelaziz Bouteflika, fortat sa demisioneze din functie in…

- Audierea de miercuri a fost convocata de judecatorul districtual Jesse Furman din Manhattan, dupa ce mai multe grupari pentru drepturile omului, intre care Comitetul arabo-american antidiscriminare, au reclamant ca Thomas Hofeller - consultant politic republican intre timp decedat - a jucat un "rol…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine luni, la ora 16:00, o conferinta de presa privind activitatea ministerului si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Conferinta va avea loc la sediul MFP din bulevardul Libertatii, nr. 16, sala 372.

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? DE LA O ZI LA ALTA PARLAMENTARII ROMANI DEVIN SURZI SI ORBI CAND VINE LA RAND LEGEA AUDIOVIZUALULUI "CASTILE ALBASTRE" ROMANE SUNT GATA DE LUPTA PENTRU PACE ATENTIE MAXIMA INSA LA RECHINI SI STICLELE CU OTRAVURI! PREMIERUL VACAROlU…