Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 25 apr – Sputnik. În luna martie 2019, prin intermediul bancilor licențiate au fost transferate din strainatate în favoarea persoanelor fizice mijloace banești în valoare neta de 101,96 de milioane de dolari. Potrivit datelor prezentate de Banca Naționala a Moldovei,…

- Un judecator de la Curtea Suprema a revocat miercuri masura controlului judiciar dispusa Laurei Codruța Kovesi de procurorii Secției speciale pentru magistrați, potrivit unei declarații date chiar de Kovesi la ieșirea din sala de judecata. Masura fusese impusa de Adina Florea, procurorul in dosarul…

- Parlamentul European a votat marti in favoarea renuntarii la sistemul orei de vara si de iarna, in care ceasurile sunt ajustate cu o ora in fiecare primavara si toamna, masura urmand sa fie aplicata din 2021.

- Abu Bakr al-Baghdadi, cel mai cautat om din lume, si-a pierdut ”califatul”, odinoara cat teritoriul Marii Britanii, si s-ar ascunde in prezent in desertul sirian, iar din ”Statul (sau) Islamic” (SI), infrant teritorial, a mai ramas doar o grupare raspandita de celule clandestine, relateaza AFP, citat…

- Dupa ce sambata trecuta, in al 18-lea weekend de proteste, bulevardul Champs-Elysees a fost devastat in urma violentelor, guvernul a promis o serie de masuri de ''restabilire a ordinii'', printre acestea fiind interzicerea manifestatiilor pe Champs-Elysees si in unele cartiere ale marilor orase,…

- BREXIT - La 1000 de zile dupa ce Marea Britanie a votat in favoarea iesirii din Uniunea Europeana, agentia Press Association consemneaza ce spuneau o serie de politicieni si celebritati in timpul referendumului si ce spun acum. Michael Gove, actual ministru al mediului, ii asigura pe alegatorii…

- Alianța USR PLUS va candida la alegerile europarlamentare. Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au votat in favoarea Aliantei 2020 USR PLUS, a anuntat presedintele PLUS, Dacian Ciolos, pe pagina sa de Facebook.

