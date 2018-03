Stiri pe aceeasi tema

- Instanta suprema ataca, din nou, la CCR Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Decizia s-a luat joi seara, dupa o reuniune la sediul Inaltei Curți de Casație și Justițe, potrivit Antena3.Decizia ICCJ vine dupa ce plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) a anuntat, miercuri, ca sustine demersul Sectiei pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a transmite Comisiei Europene o scrisoare prin care sa ceara clarificari referitoare la solicitarile de informatii privind anumite dosare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, referitor la cererea lui Sebastian Ghita de suspendare a extradarii, ca nu comenteaza ce “au comentat unii la televizor”. Toader a precizat ca un inculpat nu poarta dialog direct cu ministrul justitiei. “Nu poarta un inculpat dialog direct…

- Fostul deputat Vlad Cosma și tatal acestuia, Mircea Cosma, vor fi rejudecați. Decizia luata luni de un complet de cinci judecatori al Curții Supreme este definitiva. Vom reveni cu detalii. The post Curtea Suprema: dosarul familiei Cosma va fi rejudecat appeared first on Știri online, ultimele știri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat, miercuri dimineața, la Curtea Suprema, unde va fi audiat in calitate de inculpat in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu si la fals intelectual in legatura cu angajarea fictiva la DGASPC Teleorman. La intrare in sediul instantei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, marți, ca unitatile de invatamant vor fi inchise in Bucuresti vineri, din cauza conditiilor meteorologice. “In urma discutiilor avute cu reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care ne-au anuntat ca vremea se va inrautati semnificativ…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, vineri seara, la Antena 3, ca, in calitate de ministru al justiției, luni, la prima ora, va cere Parchetului General desecretizarea protocoalelor cu SRI. Ministrul a precizat ca va face acest lucru in baza articolului 132 din Constituția Romaniei, care…

- Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, va fi urmarit penal de Parchetul General intr-un dosar inchis anul trecut. Inalta Curte de Casație și Justiție a admis plangerea fostului secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Mihai Sova, impotriva soluției de clasare dispuse, in toamna…

- Curtea de Apel Ploiesti a demontat un dosar facut de „unitatea de elita” a DNA, serviciul teritorial de la Ploiesti, condus de Lucian Onea, dispunand achitarea fostului judecator Stefan Fieraru de la aceeasi instanta, in prezent avocat, acuzat de un pretins trafic de influenta, scrie Lumea Justiției.…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, i-a dat, miercuri, o replica dura președintelui Klaus Iohannis – care a susținut, la bilanțul Parchetului General, ca se face “in mod deliberat” o confuzie legata de statutul procurorilor pentru a se incerca o slabire a independentei acestora. Iohannis facuse, voalat,…

- Secția pentru judecatori a Consilului Superior al Magistraturii (CSM) a respins, joi, candidatura magistratului Mirela Sorina Popescu la un nou mandat pentru șefia Secției Penale a Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ). Motivul: judecatoarea nu a reușit sa treaca testul interviului, susținut in…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie. „De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in plus 20% cei din…

- Fostul premier Victor Ponta a fost audiat luni la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si Parchete din Prahova. In martie 2016, presa a publicat o declaratie…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este de…

- Tatal șefului DNA Ploiești, Lucian Onea, este cunoscut pe plan local drept un om foarte violent, potrivit unor declarații facute de prahoveni. Mai mulți batrani au marturisit ca tatal procurorului Onea este un barbat violent, victimele acestuia fiind mai multe persoane in varsta din satul Pietriceaua,…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca nu va discuta cu ministrul justitiei Tudorel Toader inainte ca acesta sa prezinte raportul privind activitatea DNA și sa faca o propunere legata de șefa acestei instituții, pentru a nu fi acuzata ca a intervenit. Dancila a spus, insa, ca așteapta ca ministrul…

- Societatea Nationala a Sarii (Salrom), singurul producator de sare din Romania, a aprobat un plan de investitii pentru anul 2018 in valoare de 54 milioane lei, in crestere fata de investitiile programate pentru anii precedenti, si de peste 274,5 milioane lei pana in 2020. ”Pentru sucursalele societatii,…

- Curtea Constituționala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, ca inadmisibile, sesizarile USR privind proiectele de modificare a Legilor justiției. CCR a avut, miercuri, pe ordinea de zi, trei obiectii de neconstitutionalitate privind Legea pentru modificarea si completarea Legii nr.317/2004 privind…

- Publicația online care o susține fervent pe Laura Codruța Kovesi și pe președintele Klaus Iohannis, ziare.com, dezvaluia, in 2009, ca intre cei doi a exsitat o relație de iubire, motiv pentru care fostul primar al Sibiului a scapat de dosare penale, a anunțat, luni, jurnalista Ana Maria Roman, in cadrul…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca nu are motive sa o revoce pe Laura Codruța Kovesi de la conducerea DNA, cel puțin momentan, dar este posibil sa existe motive pe care el nu le cunoaște și pe care le are ministrul Tudorel Toader. Din punctul sau de vedere „niște penali fac o incercare…

- Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) avertizeaza ca efectele combinate ale unor reglementari cuprinse in legile Justitiei ar putea duce la reducerea corpului magistratilor cu 25% intr-un termen foarte scurt, estimand ca in jur de 2.000 de magistrati, care se afla la apogeul profesional, ar putea…

- O tara nu se poate curata decat cu mijloace legale, a declara, marți, la RFI, directoarea executiva a Centrului de Resurse Juridice (CRJ), Georgiana Iorgulescu, care nu este de acord cu lupta anticorupție dusa prin mijloace abuzive și nelegale folosite de DNA. Georgiana Iorgulescu e de parere ca in…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea de neconstitutionalitate privind modificarea Legii 317 care vizeaza organizarea CSM. „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca, in opinia sa, primul lucru pe care ar trebui sa-l faca ministrul justiției, Tudorel Toader, ar fi sa se intoarca in țara din Japonia. Declarația facuta de Dragnea la sediul PSD, vine in urma scandalului izbucnit dupa dezvaluirile facute de procurorul…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, a reacționat la ziare.com, la acuzațiile formulate de procurorul Mihaiela Moraru Iorga. Kovesi neaga ca ar fi cerut urgentarea unui dosar pe numele unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu ajunga premier și sa o numeasca pe judecatoarea…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea o intalnire miercuri cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, una dintre teme fiind modificarile aduse legilor Justitiei, a anuntat Administratia Prezidentiala. “Vizita Presedintelui Romaniei la…

- Suspectat de marturie mincinoasa intr-unul dintre dosarele in care l-a trimis in judecata pe Sebastian Ghița, procurorul Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”, a fost pus la zid de judecatorul Inaltei Curți de Casație și Justiție care l-a audiat luni in aceasta cauza. Declarațiile lui Negulescu –…

- Ministrul propus pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei. Ea a declarat ca are o relatie „foarte buna” cu institutiile de la Bruxelles si va avea un dialog constant cu Comisia Europeana. Rovana Plumb a primit, luni dimineata, aviz pozitiv in…

- Presedintele Klaus Iohannis se va deplasa la Bruxelles, pe 31 ianuarie, pentru o intalnire cu Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, anunta Executivul UE. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea o intalnire si cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, unul…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost prezent, joi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a judecat cererea DNA de redeschidere a unui dosar pe numele sau, inchis in urma cu cinci ani de procurorii anticorupție. La ieșirea din sala de judecata, Paul Stanescu a declarat ca este vorba despre presupuse…

- Unul dintre cele mai importante dosare ale DIICOT din ultimii zece ani a fost desființat in instanța, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Hotararea ICCJ nu este definitiva. Este vorba despre celebrul dosar Romgaz, in care fostul ministru Adriean Videanu, si omul de afaceri Ioan Niculae au fost trimisi…

- Cererea DNA de redeschidere a dosarului inchis acum cinci ani, in care a fost anchetat actualul vicepremier Paul Stanescu, va fi judecat, la Inalta Curte de Casație și Justiție de fostul subaltern al Laurei Codruța Kovesi. DNA cere la Inalta Curte redeschiderea unui dosar inchis acum cinci ani, in care…

- Procurorii DNA cer Inaltei Curți redeschiderea unui dosar penal pe numele vicepremierului Paul Stanescu, pe care tot ei l-au anchis in urma cu opt ani. Vicepremierul și ministrul dezvoltarii, Paul Stanescu, a fost chemat la ICCJ de catre DNA pentru a i se redeschide un dosar vechi de opt ani. In dosar…

- Fosta sefa a CSM, procuroarea Oana Schmidt-Haineala a fost numita, vineri, de ministrul justitiei, Tudorel Toader, in functia de șef al Corpului de control. Numirea Oanei Haineala in aceasta functie s-a facut prin ordinul direct al ministrului Justitiei, pentru acesta demnitate nefiind necesar acordul…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, propunerile legislative pentru modificarea legilor Justitiei inaintate de mai multi deputati la initiativa lui Catalin Radulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. * Potrivit expunerii de motive a propunerii legislative…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri, dupa prima ședința a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din acest an, ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara, pe care urmeaza sa o formalizeze in…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, i-a replicat presedintelui Klaus Iohannis in sedinta CSM de vineri ca nu el a fost cel care a predat proiectul Legilor justitiei catre Comisia speciala, ci comisia l-a invitat, dupa care a insusit proiectul ca initiativa legislativa. “Dumneavoastra, domnule presedinte,…

- Presedinele Inaltei Curti de Casatie si Justitiei (ICCJ), Cristina Tarcea, a spus, in sedinta de plen a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca, desi astepta unitate de la si speranta pentru rezolvarea unor probleme din sistemul de justitie, Consiliul ca a picat ambele teste. Ea si-a exprimat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca a venit la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), desi in aceasta perioada isi delegase atributiile unui secretar de stat, pentru ca alegerea conducerii acestui for este un moment important. Intrebat de ce si-a scurtat vacanta,…