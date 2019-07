Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul care vizeaza adopția micuței Sorina de la Baia de Arama, constituit in urma cererii procurorului general Bogdan Licu de a emite o ordonanța președințiala, astfel incat fetița de 8 ani sa nu poata parari Romania, va fi stramutat la Tribunalul Olt. Solicitarea a fost facuta de familia Sacarin,…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetita din Baia de Arama care a fost luata cu forța de procuror din casa asistenților maternali, spune ca intreaga poveste a capatat dimensiuni halucinante si ca familia sa si avocatii primesc de cateva zile amenintari cu moartea din partea celor convinsi ca fata a fost adoptata…

- Noi informatii ies la iveala in cazul perchezitiei domiciliare facuta vineri de catre procuroarea Maria Antoaneta Piturca, sefa Sectiei de Urmarire Penala din Parchetul Curții de Apel Craiova, in urma careia a fost ridicata micuta Sorina. Datele publice arata ca judecatorul de drepturi si libertati…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a aratat, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca a asistat la un ”spectacol naucitor si durereos” in urma interventiei procurorului in cazul fetitei de opt ani din Mehedinti, acuzand ca Romania a ajuns ”republica procurorilor”. ”Ma numar printre romanii stupefiati…

- Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a ”TARAT-O PE STRADA pe Sorina, fetița de 8 ani din Baia de Arama adoptata de o familie din Statele Unite”, se arata intr-o postare pe Facebook. Totodata, FACIAS, invita…

- Zeci de oameni s-au strans din nou, duminica, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și au anunțat ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemuțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata abuziv de un procuror din…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reacționat dur, vineri seara, in cazul fetiței de opt ani din Mehedinți, tarata pe jos de un procuror pentru a fi trimisa familiei adoptive din SUA. “Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a declarat luni, referitor la cazul politistului din Timis impuscat mortal, ca aspecte care tin de aceasta misiune sunt si vor fi verificate prin Inspectoratul General al Poliției Romane, iar in cazul in care aceasta nu a fost bine organizata sau nu a corespuns…