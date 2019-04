Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi a ajuns vineri, in jurul orei 10:45, la sediul Secției 18 de Poliție din Capitala. Ea a fost plasata joi sub control judiciar de catre Secția de anchetare a magistraților. De asemenea, Kovesi nu poate pleca din țara. Fosta șefa a DNA nu a dorit sa faca declarații la intrarea…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a fost audiat joi, in calitate de martor, la Sectia de investigare a magistratilor, in dosarul in care fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa. La iesirea de la audieri, Cristoiu a explicat ca…

- Dosarul deschis de Adina Florea, de la Sectia de investigare a magistratilor, impotriva Laurei Codruta Kovesi ridica deja cateva semne de intrebare privind buna-credinta a anchetatorului. Si nu pot fi ignorate in contextul in care Kovesi a fost chemata la audieri tocmai in ziua in care autoritatile…

- Dosarul deschis de Adina Florea, de la Sectia de investigare a magistratilor, impotriva Laurei Codruta Kovesi ridica deja cateva semne de intrebare privind buna-credinta a anchetatorului. Si nu pot fi ignorate in contextul in care Kovesi a fost chemata la audieri tocmai in ziua in care autoritatile…

- Laura Codruta Kovesi a fost citata pentru data de 7 martie la a doua audiere la Sectia speciala de anchetare a magistratilor in dosarul intocmit in urma plangerii deputatului fugar Sebastian Ghița. In aceeasi zi se decid, in Parlamentul European, și etapele eventualei sale numiri in funcția de procuror-șef…

- Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justitie a anuntat vineri ca in dosarul in care Laura Codruța Kovesi este cercetata pentru fapte care au legatura cu aducerea in țara a lui Nicolae Popa, ancheta a fost extinsa pentru favorizarea faptuitorului și fals in declarații. Intr-o intervenție…

- Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi și efectueaza cercetari in rem in privința unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului și fals in declarații,…

- Prioritatea zero a tuturor celor care au responsabilitați in statul roman, indiferent de funcțiile pe care le ocupa, trebuie sa fie protejarea și consolidarea statului de drept. Solicit Secției de investigare a infracțiunilor din justiție corectitudine maxima, respectarea cu strictețe a legii și clarificarea…