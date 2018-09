Brett Kavanaugh, candidatul presedintelui american Donald Trump pentru Curtea Suprema a SUA, a obtinut vineri, in ciuda mai multor acuzatii de agresiune sexuala, avizul Comisiei Juridice a Senatului american, deschizand astfel calea unui vot final de confirmare in plen de catre toti senatorii, transmit AFP si EFE. Majoritatea republicana din Comisia Juridica a dat unda verde candidatului propus de Trump, cu 11 voturi, in timp ce 10 democrati s-au opus confirmarii. Republicanul Jeff Flake a cerut ca votul final sa fie amanat cu circa o saptamana pentru a permite o ancheta a politiei in cazul judecatorului…