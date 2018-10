Curtea Suprema a statului american Washington a declarat joi ca pedeapsa cu moartea este neconstitutionala, transmite AFP. Magistratii au apreciat ca pedeapsa capitala nu este neconstitutionala in sine, dar este aplicata in mod arbitrar si rasist, ceea ce o invalideaza juridic. Curtea a fost sesizata in cazul lui Allen Eugene Gregory, condamnat la moarte pentru un viol urmat de omucidere comis in 1996. La apel, acesta a prezentat un studiu care aratat ca in statul Washington pedeapsa cu moartea se aplica foarte diferit de la un tribunal la altul si ca in cazuri similare sansele de a fi condamnat…