Curtea Suprema a Slovaciei a decis luni sa nu interzica Partidul Popular Slovacia Noastra (LSNS) al lui Marian Kotleba, partid de extrema-dreapta, respingand o cerere in acest sens a Procurorului General, informeaza AFP. "Propunerea (de interzicere) prezentata de Procurorul General Jaromir Ciznar nu era suficient justificata si, in opinia Curtii Supreme, nu existau suficiente dovezi pentru a interzice partidul LSNS", a declarat Jana Zemkova, presedinta unei camere a Curtii Supreme, citand decizia acesteia. LSNS, care si-a axat campania pe refuzul de a primi migranti in Slovacia, a obtinut pentru…