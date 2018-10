Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre site-urile apropiate bisericii, CrestinTotal.ro a publicat un articol in care acuza artistii ca versurile ar reprezenta o oda adusa demonilor' și un atac asupra credinței.Clipul și piesa facute de acești doi artiști intrec orice bun simț și respect fața de credința creștina…

- “Toți demonii mei”, cel mai nou single semnat Trupa Vunk in colaborare cu Feli, a starnit controverse in mediul online din cauza clipului ce o prezinta pe artista in ipostaza Fecioarei Maria, dar și a locatiei, fiind filmat intr-o biserica. Totodata, unul dintre site-urile apropiate bisericii, CrestinTotal.ro a…

- Natalia are 21 de ani și a fost condamnata de statul roman la moarte! Asta s-a intamplat in urma cu un an... De atunci, Natalia lupta cu disperare pentru viața ei, pentru a schimba aceasta sentința: «Nu vreau bani, nu cerșesc mila nimanui, vreau doar sa beneficiez de dreptul meu la viața și la sanatate!…

- Femeia a depus documentele pentru a doua casatorie la Primaria Itesti, Bacau, unde a declarat pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de prevederile Codului Penal privind bigamia, scrie Ziarul de Bacau. O femeie condamnata pentru bigamie, la un pas sa ramana cu un singur barbat Femeia…

- Angajamentele statelor pentru a combate schimbarile climatice nu sunt la înaltimea obiectivelor, a regretat joi Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), avertizând ca planeta va fi condamnata curând la un ciclu ireversibil de

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi in statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al avocatilor, informeaza vineri AFP, potrivit Agerpres. ...

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi în statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al avocatilor, informeaza vineri AFP, citata de Agerpres.

- Un american declarat vinovat de violarea si uciderea unei fetite a fost executat joi in statul Tennesse cu ajutorul unui coctail letal controversat, dupa ce Curtea Suprema a SUA a respins un recurs al...