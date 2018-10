Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Internationala de Justitie , principalul organ judiciar al Organizatiei Natiunilor Unite, a cerut miercuri Statelor Unite sa ridice sanctiunile impotriva Iranului care vizeaza ajutorul umanitar si aviatia civila, relateaza dpa, Reuters si AFP. Judecatorii CIJ au dat castig de cauza…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii (SUA) au luat-o pe o cale gresita amenintand si folosind santajul, in locul dialogului, si ca este imposibil ca vreo tara sa aiba incredere in ele, relateaza agentia Reuters. Intr-un discurs rostit in deschiderea sesiunii…

- Pentru Washington, care "se opune vehement" demersului Iranului, CIJ nici nu ar trebui sa-si piarda timpul studiind procedura angajata de Republica Islamica. Pur si simplu nu este de resortul Curtii ONU sa emita judecati in diferendul intre cele doua tari, argumenteaza delegatia americana care s-a…

- Cea mai bogata tara din lume, Qatar, a promis investitii directe in valoare de 15 mld. dolari in Turcia, in mijlocul turbulentelor de pe piata turceasca ce au urmat disputei cu SUA, scrie Blooomberg. Emirul Qatarului, Tamim Bin Hamad Bin al Thani, a promis sa ofere 15 miliarde de dolari,…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a ordonat inca sanctiuni de represalii impotriva Statelor Unite, deoarece Washingtonul nu a introdus inca noi restrictii asupra Moscovei si nu este clar care vor fi acestea, a declarat luni Kremlinul, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Departamentul de…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni deschis unui nou acord nuclear cu regimul iranian, confirmand totodata reimpunerea sanctiunilor economice impotriva Teheranului, pe care il acuza de destabilizarea Orientului Mijlociu, relateaza AFP.

- Secretarul de stat american Mike Pompeo si ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu au convenit, in cadrul unei intalniri vineri la Singapore, sa incerce in continuare sa rezolve problemele dintre cele doua tari, a anuntat Departamentul de Stat al SUA, relateaza agentia Reuters. Washingtonul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-un interviu acordat Romania TV, ca nu se consulta cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, privind deciziile care se iau la nivelul MAI, informeaza Agerpres. Ea a spus ca s-au facut tot felul de comentarii "rautacioase", cum ca a fost pusa…