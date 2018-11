Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile europene au permis ajutorarea persoanelor refugiate in Turcia, dar refuzul Ankarei de a comunica lista beneficiarilor genereaza o indoiala privind buna utilizare a acestui ajutor, apreciaza Curtea de Conturi Europeana intr-un raport publicat marti, transmite AFP. Curtea a examinat…

- Majoritatea celor 3,5 milioane de refugiati sirieni care traiesc in Turcia nu se vor intoarce in tara lor, chiar daca acolo razboiul se va termina, estimeaza intr-un raport Avocatul turc al Poporului, care din acest motiv cere guvernului de la Ankara sa ia masuri pentru integrarea acestor refugiati,…

- Un individ imbracat in negru a intrat in curtea vilei lui Fethullah Gulen din Saylorsburg (Pennsylvania, SUA), anunta politia regionala, citata de NBC News. Exista suspiciuni ca individul era inarmat, a declarat pentru agentia Reuters un purtator de cuvant al disidentului turc refugiat in Statele…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan incearca luni sa-si depaseasca dezacordurile cu privire la soarta provinciei siriene Idleb, ultimul bastion rebel din Siria, pe care regimul intentioneaza sa-l recucereasca cu ajutorul aliatului sau rus, relateaza AFP. Cei doi…

- Puternicul ministru turc al Finantelor a depus eforturi joi sa le ofere asigurari investitorilor straini, subliniind ca Turcia nu are nevoie de ajutorul Fondului Monetar International (FMI) pentru a iesi ”si mai puternica” din criza monetara care o afecteaza, relateaza AFP, preluata de News.ro.…

- Turcia a evitat in ultimul moment o prabușire financiara. Qatarul i-a oferit un ajutor de 15 miliarde de dolari. Anunțul a dus la redresarea monedei naționale, lira, care a pierdut anul acesta 30% din valoare.

- Turcia a crescut tarifele vamale pentru importurile americane de automobile, cu 120%, bauturi alcoolice, cu 140% si tutun, cu 60%, precum si pentru cosmetice, orez si carbune, ca raspuns la sanctiunile impuse Ankarei de Washington.

