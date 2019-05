Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data dupa mulți ani, Guvernul avanseaza o data pentru adoptarea monedei euro, anul 2024. Inițial trebuia sa aderam inca din anul 2019. Aceasta asumare vine intr-un document trimis Comisiei Europene și e facuta in condițiile in care BNR e mai rezervata cu privire la acest proces. Ce este…

- In 2018, emisiile de CO2 au scazut in majoritatea statelor membre ale UE, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Portugalia (minus 9%), Bulgaria (minus 8,1%), Irlanda (minus 6,8%), Germania (minus 5,4%), Olanda (minus 4,6%) si Croatia (minus 4,3%). Romania a inregistrat o scadere de 0,3%.…

- Bruxelles, 8 mai /Agerpres/ -In 2018, emisiile de CO2 au scazut in majoritatea statelor membre ale UE, cel mai semnificativ declin fiind inregistrat in Portugalia (minus 9%), Bulgaria (minus 8,1%), Irlanda (minus 6,8%), Germania (minus 5,4%), Olanda (minus 4,6%) si Croatia (minus 4,3%). Romania…

- In ultimii ani s-a inregistrat o crestere semnificativa a numarului de vehicule electrice si hibride in statele membre ale UE. In special numarul masinilor hibride cu un motor pe benzina si unul electric din 2017 (1,5 milioane) era de aproape sapte ori mai ridicat decat in 2013 (0,2 milioane).…

- Cipru a înregistrat anul trecut un sold negativ de 4,8% din PIB. În 2018, Luxemburg (2,4%), Bulgaria si Malta (ambele 2%), Germania (1,7%), Olanda (1,5%), Grecia (1,1%), Suedia si Cehia (ambele 0,9%), Lituania si Slovenia (ambele 0,7%), Danemarca (0,5%), Croatia (0,2%) si Austria…

- Procurorii DNA au solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie termene mai scurte in dosarele lui Liviu Dragnea si Darius Valcov, au precizat, pentru Mediafax, reprezentantii biroului de presa al Directiei. Reprezentantii Directiei Nationale Anticoruptie au precizat ca DNA a cerut Inaltei Curti de…

- Ieri, la Curtea de Apel Constanta a avut loc un nou termen in dosarul in care Teodosie Petrescu, arhiepiscopul Tomisului, a fost deferit Justitiei de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. Cauza a fost amanata pentru data de 17 aprilie, pentru administrarea…

- In plus, procentul femeilor membre ale board-urilor companiilor cotate la bursa din UE este putin peste un sfert (27%) si mai putin de o cincime sunt directori executivi (17%). Cu alte cuvinte, desi reprezinta aproximativ jumatate din totalul persoanelor angajate in UE, femeile continua sa fie subreprezentate…