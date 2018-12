Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis luni ca Marea Britanie poate opri in mod unilateral procesul de ieșire din Uniunea Europeana, fara acordul celor 27 de state membre ale Blocului comunitar, relateaza BBC, conform Mediafax.Judecatorii Curții au decis ca Marea Britanie va putea opri…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a informat joi ca va decide luni, pe data de 10 decembrie, daca Marea Britanie poate opri procesul privind ieșirea din Uniunea Europeana in mod unilateral, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Decizia, care va fi luata intr-un timp mai…

- Decizia, emisa cu o urgenta neobisnuita, va interveni in ajunul unui vot crucial in parlamentul britanic referitor la aprobarea unui acord privind Brexit-ul negociat cu Bruxelles-ul de catre premierul britanic Theresa May. Un consilier al CEJ isi exprima marti opinia ca Londra ar putea…

