Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care permiteau cetatenilor tuturor statelor din Uniunea Europeana sa beneficieze de profituri de pe urma terenurilor agricole din Ungaria. Potrivit legislatiei ungare, astfel de contracte sunt permise doar intre rudele apropiate. Efectul…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis marti ca legislatia ungara prin care se reziliaza contractele de arenda cu beneficiari straini incalca principiul european al liberei circulatii a capitalului, informeaza MTI. Printr-o lege din 2013, Budapesta a impus incetarea contractelor care…

- UE, gata sa sancționeze noua tari, inclusiv Romania, pentru poluare Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane,…

- Ministerul Mediului a elaborat recent un proiect de lege privind transpunerea in legislatie a unei directive europene ce prevede tinte exigente in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluanti atmosferici. Autoritatile romane luau in considerare, anul trecut, posibilitatea de a cere anularea actului…

- Guvernul s-a razgandit in legatura cu o directiva europeana care prevede tinte foarte dure in ceea ce priveste reducerea emisiilor unor poluati atmosferici. Astfel, daca autoritatile romane contemplau anul trecut posibilitatea de a cere anularea actului european la Curtea de Justitie a Uniunii…

- Intr-un discurs extrem de asteptat referitor la viziunea Londrei asupra viitoarei relatii cu UE dupa Brexit, sefa executivului britanic a spus ca perioada de tranzitie respectiva trebuie sa fie limitata in timp si ca aceasta nu poate fi o solutie permanenta. Potrivit Theresei May, este…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de...

- Vinerea Mare Zi libera. Propurea vine in completarea articolului 139 din Legea 53/2003 din Codul Muncii, depusa la Senat. „Vinerea Mare in Europa este zi legala de sarbatoare in 16 tari dintre cele 28 ale Uniunii Europene. In Romania, Codul Muncii prevede 14 zile de sarbatori legale, mai putine fata…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii ca "norii…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, le-a solicitat marti Ungariei, tara membra a Aliantei Nord-Atlantice, si Ucrainei sa-si rezolve diferendul cu privire la legea ucraineana a educatiei, in contextul blocarii de catre Budapesta a unei reuniuni ministeriale a Comitetului NATO-Ucraina, relateaza…

- In luna ianuarie, cinci cetateni britanici din Olanda si doua organizatii pentru drepturile britanicilor din strainatate au intentat un proces impotriva guvernului olandez. Reclamantii sustin ca au drepturi independente in calitate de cetateni ai UE, fara nicio legatura cu faptul ca sunt cetatenii…

- Judecatorii olandezi au trimis la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) un caz care solicita clarificarea situatiei privind drepturile cetatenilor britanici dupa Brexit, relateaza site-ul televiziunii Deutsche Welle.

- Un tribunal din Amsterdam a cerut miercuri Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP. 'Trimitem intrebarile la Curtea…

- Politicile duse de Budapesta si Varsovia incep sa se indeparteze tot mai mult de valorile Uniunii Europene si nu servesc salvarii Occidentului, ci vin mai degraba in intampinarea intereselor Moscovei.

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Liderii statelor grupului de la Visegrad (Ungaria, Slovacia, Cehia si Polonia), reuniti vineri la Budapesta, au estimat ca Uniunea Europeana are nevoie de un ''nou proiect'', în care sa fie ascultata si parerea tarilor central-europene si care sa se concretizeze într-o alianta…

- Comisia Europeana a decis ieri sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi si privind stocurile petroliere.

- In martie, Comisia Europeana a aprobat investitiile pe care Ungaria, cu sprijinul Rusiei, intentioneaza sa le faca pentru constructia a doua noi reactoare la centrala nucleara de la Paks. Aceasta investitie de 12,5 miliarde de euro, finantata in proportie de 80% printr-un imprumut acordat de Rusia,…

- "Noul pachet de legi se va aplica tuturor organizatiilor care se implica in astfel de activitati. Misiunea Guvernului este sa monitorizeze organizatiile care pot fi considerate riscuri pentru securitatea nationala. Una dintre variante este sa apelam la procuratura pentru a investiga organizatiile…

- UDMR și partidele extremiste maghiare trebuie sa ii mulțumeasca premierului Mihai Tudose, pentru nesperata publicitate – negativa, e drept, dar publicitate – facuta promovarii autonomiei teritoriale, dorite cu disperare de maghiari. ”Daca steagul secuiesc va flutura pe instituțiile de acolo, toți vor…

- Ungaria si Polonia doresc sa aiba un cuvant de spus cu privire la viitorul Europei si resping ferm sistemul redistribuirii migrantilor in statele Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, a declarat premierul ungar Viktor Orban, dupa intalnirea avuta miercuri, la Budapesta, cu omologul sau…

- Toți romanii plecați peste granițe trebuie sa știe asta! Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis in cazul strainilor care raman fara loc de munca. Dupa cazul romanului stabilit in Irlanda, care a platit ani de zile taxe și impozite in aceasta țara, iar cand a ajuns in șomajs-a lovit de…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie sustine in sesizarea trimisa joi Curtii Constitutionale ca modificarile aduse Legii 303/2004 in legatura cu raspunderea materiala a magistratilor incalca Constitutia si reglementari internationale, deoarece au un continut "neclar" si "confuz", nu corespund cerintelor…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca, prin modificarile aduse Legii nr. 303/2004 privind Statutul judecatorilor si procurorilor s-ar incalca nu mai putin 14 prevederi din Legea fundamentala. Detaliile apar in sesizarea pregatita pentru Curtea Constitutionala.

- Serviciile de tip Uber este necesar sa fie reglementate, iar în acest sens dialogul companiei cu autoritatile din Europa va continua, au declarat, miercuri, reprezentantii companiei. "În majoritatea tarilor UE în care operam sub legea transportului sau suntem…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Uber este firma de taxi și trebuie sa se supuna normelor impuse companiilor de taximetrie - așa a decis, miercuri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Purtatorul de cuvant al Uber considera ca este nevoie de reglementari și va continua dialogul cu autoritațile din Europa.

- Aplicația Uber ofera un serviciu de transport și deci trebuie sa fie reglementat de legile taximetriei din fiecare stat în care compania americana are repreyentare, a decis miercuri Curtea de Justitie a Uniunii Europene, anunta Reuters.

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP, preluata de Agerpres. În decizia sa, CJUE a subliniat că un serviciu al cărui scop este…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) urmeaza sa adopte, miercuri, o decizie asteptata cu nerabdare de serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber, pentru ca ar urma sa clarifice daca firma americana trebuie sa respecte aceleasi reglementari ca si cele impuse firmelor de taxi.…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este un sustinator…

- Ungaria ii solicita Uniunii Europene sa accelereze negocierile de aderare a Muntenegrului la blocul comunitar si ar dori ca negocierile de aderare sa se incheie in cel mult patru ani, a declarat marti, la Podgorica, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI. Budapesta este…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…

- Consultarea populara lansata la inceputul lunii octombrie de premierul naționalist ungar, Viktor Orban, pentru a valida politica sa impotriva migranților reprezinta un succes, a afirmat duminica guvernul pe baza rezultatelor parțiale, transmite AFP. Din cei 8,2 milioane de alegatori inscriși, „peste…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Agenția de presa Reuters prezinta principalele prevederi ale celor mai importante trei domenii ale acordului dintre Marea Britanie și UE: Drepturile cetațenilor Acestea se refera la cetațenii britanici, inclusiv soții și copii, care traiesc intr-un stat al UE și la alți cetațeni din…

- Legea prevede ca reprezentarea juridica a statului roman in fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, a celorlalte instituții ale UE, in cadrul procedurilor prevazute in Tratatul Uniunii, in legatura cu etapele precontencioase sau contencioase, dupa caz, ale respectivelor proceduri, precum și in…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 11/2017 privind organizarea și funcționarea agentului guvernamental pentru Curtea de Justiție a Uniunii Europene, precum și pentru Curtea de Justiție a Asociației…

- Un acord de liber-schimb intre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa modelul celui existent intre UE si Canada este singura optiune realista dupa iesirea Regatului Unit din blocul comunitar in 2019, a declarat vineri negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, transmite Reuters, preluata de Agerpres.…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu televizat…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finantarea ONG-urilor, dupa ce in aceeasi zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia si Cehia in fata CJUE pentru ca nu si-au indeplinit obligatiile cu privire la primirea…

- Comisia Europeana a sesizat joi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) contra Ungariei in legatura cu legea controversata privind finanțarea ONG-urilor, dupa ce in aceeași zi a decis sa trimita Ungaria, Polonia și Cehia in fața CJUE pentru ca nu și-au indeplinit obligațiile cu privire la primirea…

- La 15 iunie 2017, Comisia a lansat proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva Republicii Cehe, a Ungariei si a Poloniei. Raspunsurile oferite de cele trei state membre nu au fost considerate satisfacatoare, iar Comisia a decis sa treaca la etapa urmatoare din cadrul procedurilor…