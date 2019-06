Stiri pe aceeasi tema

- Intentia Germaniei de a introduce o taxa pe autostrazi pentru automobilistii straini ii discrimineaza pe acestia si incalca legislatia Uniunii Europene, a decis marti Curtea de Justitie a Uniunii Europene,...

- Polonia a depus vineri o plângere la Curtea de Justitie a Uniunii Europene împotriva controversatei reforme a drepturilor de autor adoptata în aprilie, a anuntat ministrul adjunct al afacerilor externe, scrie Agerpres, citând AFP."Polonia a decis sa depuna în aceasta…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis joi ca cei care cumpara online sau telefonic produse voluminoase sau grele nu mai sunt obligati sa le restituie vanzatorului in caz de defectiuni, pentru rezolvarea problemelor, transmite DPA. Cazul a ajuns in cea mai inalta instanta a UE dupa ce un cetatean…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis marti ca statele membre trebuie sa oblige angajatorii sa foloseasca un sistem care sa permita masurarea cu exactitate a timpului de lucru al angajatilor si sa compenseze cu bani sau zile libere, orele suplimentare.

- Soferii care au masini diesel motorina au motive serioase de ingrijorare. Tot mai multe tari vest europene au impus sau intentioneaza sa impuna restrictii pentru masinile care merg cu motorina. Comisia Europeana ar putea sesiza Curtea Europeana de Justitie in cazul Romaniei si pentru alte 8 tari din UE,…

- Modul in care procurorul Adina Florea, de la Sectia de investigare a infractiunilor din justitie (SIIJ), a incercat sa preia de mai multe ori de la DNA, dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, in baza unui denunt anonim, apare in cea de-a patra sesizare trimisa de magistratii romani la Curtea de Justitie a…