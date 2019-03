Stiri pe aceeasi tema

- Sindicalistii de la Unitatea-Sindicatul Liber din Metrou (USLM) picheteaza joi si vineri Ministerul Transporturilor, acuzand indiferenta autoritatilor fata de problemele grave cu care se confrunta metroul bucurestean. Preşedintele Sindicatului USLM, Ion Rădoi, a declarat miercuri că toate…

- Toate cele 13 trenuri de metrou CAF ar trebui retrase din circulatie, intrucat au probleme la computerul de bord care le poate face imposibil de controlat si care au dus la deraierea unui tren in ianuarie, din fericire fara calatori, a declarat, miercuri, presedintele Sindicatului USLM, Ion Radoi. …

- Finantare europeana pentru metrou Magistrala 6 între Gara de Nord si Aeroportul Henri Coanda Otopeni a primit finantare europeana de peste 500 de milioane de euro. Suma a fost aprobata miercuri de comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, si urmeaza sa fie folosita…

- Linia de metrou care face legatura dintre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni ar trebui sa fie gata, teoretic, in 2023. Comisarul european Corina Crețu a aprobat alocarea a peste jumatate de miliard de euro din...

- ”Salut aprobarea de catre Comisia Europeana a proiectului pentru construcția liniei de metrou M6 București - Aeroportul Henri Coanda, atat de așteptat de bucureșteni. Este incununarea unei munci de peste 2 ani a colegilor mei care gestioneaza Programul Operațional Infrastructura Mare, a experților…

- In 2018, numai pe aceasta magistrala de metrou au fost validate un numar de 69,46 milioane de calatorii, cu aproape 771.000 mai multe ca in 2017. Este singura magistrala de metrou care a inregistrat o creștere a traficului in 2018, potrivit g4media.ro, care citeaza surse Metrorex. In consecinta,…

- O posibila tentativa de sinucidere a avut loc joi la metrou la statia Piata Romana, la doar o zi dupa ce un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Giorgian. Asa informeaza Metrorex care adauga ca, astazi, incepand cu ora 15:00, circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala…

- O posibila tentativa de sinucidere a avut loc joi la metrou la statia Piata Romana, la doar o zi dupa ce un tanar a incercat sa se sinucida la statia Costin Giorgian. Asa informeaza Metrorex care adauga ca, astazi, incepand cu ora 15:00, circulatia trenurilor de metrou este reorganizata pe Magistrala…