Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- "Nu s-a imbunatatit gradul de satisfactie a clientilor si nu au fost luate masuri suficiente si adecvate pentru stimularea celor mai eficiente canale de distributie a produselor TAROM. Neregularitatile de zbor au generat plata de despagubiri catre clientii TAROM in cuantum total de 3.790 mii lei…

- TAROM nu si-a asumat si indeplinit in mod real, economic, eficient si eficace obiectivele, atributiile si responsabilitatile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curtii de Conturi, care semnaleaza, printre altele, ca, transportatorul…

- Matasaru, Corbii Mari si Baleni sunt localitatile din Dambovita cu cele mai mari prejudicii stabilite de Curtea de Conturi, conform raportului pe 2016, dat luni publicitatii. Pentru Matasaru, prejudiciul este de 324.000 de lei, iar pentru Baleni, de 198.000 de lei. Conform documentului…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana CNPR de Curtea de…

- Bonusuri ilegale in valoare de 237.000 de lei si servicii juridice pe baza unui contract in cuantum de 579.000 de lei, dar al carui obiect s-a suprapus cu atributiile Directiei Juridice si Reglementari, sunt doar cateva dintre neregulile constatate la Compania Nationala Posta Romana (CNPR) de Curtea…

- "Actiunile de audit financiar si de conformitate, efectuate de catre Curtea de Conturi, au identificat cazuri de nerespectare a reglementarilor legale, constatandu-se abateri care au condus fie la nestabilirea, neurmarirea si neincasarea unor venituri bugetare, fie la producerea unor prejudicii ori…

- Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,66 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite destinate…

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016.

- Diminuarea cheltuielilor de investitii din ultimii ani a afectat infrastructura IT a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), situatia actuala fiind critica, se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016. "Pentru bugetul pe anul 2016, ANAF a fundamentat necesarul de credite…

- Lucrarile de înregistrare a bunurilor imobile în anii 1998-2010 au avut loc cu abateri extrem de grave de la cadrul legal-normativ,a constatat Curtea de Conturi. Curtea de Conturi a examinat în ședința din 13 februarie Raportul auditului conformitații cu tematica…

- Ani de zile a fost așteptata decizia instanței in ceea ce privește procesul dintre Primaria Bistrița și Transmixt impotriva Curții de Conturi a Romaniei. Astazi, aceasta a fost facuta publica. Municipalitatea și Transmixt au invins!

- ”Veritabil atentat la securitatea naționala” ”Vom vorbi despre batjocura incredibila la adresa resurselor Romaniei, cum a reușit statutul roman contraperformanța de a arunca pe fereastra mai multe miliarde de lei, aproape doua miliarde de euro, din redevențe neincasate in urma exploatarii…

- Curtea de Conturi a stabilit ca Primaria Sector 3 a creat un prejudiciu de aproximativ 300.000 lei, pentru ca nu a schimbat 237 de arbori care s-au uscat și nu au fost inlocuiți, deși aceștia se aflau in garanție....

- Vicepremierul Paul Stanescu a fost chemat astazi la Inalta Curte de Casatie și Justiție, pentru a afla care este soarta dosarului sau. Pe 25 ianuarie, instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate alaturi de Paul Stanescu in dosar nu au avut avocat. Paul Stanescu a venit atunci la…

- Zi decisiva pentru vicepremierul Romaniei: Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbate, astazi, cererea DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Pe 25 ianuarie, Instanta suprema a amanat procesul, deoarece persoanele implicate…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- ANRM a organizat miercuri o dezbatere publica pe tema actualizarii pretului de referinta la gazele naturale, in functie de care se calculeaza redeventele petroliere datorate bugetului de stat de catre companiile producatoare. 'Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010-2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Bugetul de stat a pierdut incasari de peste 7 miliarde de lei in perioada 2010 - 2015, intrucat pretul de referinta al gazelor la care se calculeaza redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, dupa cum au relevat doua controale ale Curtii de Conturi, a declarat, miercuri Dorinel Unsarescu,…

- Curtea de Conturi arata cu degetul Compania de Apa Buzau, pentru ca a ales sa plateasca 130.000 de euro in trei ani unei firme de avocatura din Cluj, desi are o armata de juristi. In schimb, furnizorul de apa si servicii de canalizare a omis, tot conform raportului Curtii de Conturi, sa achite dividende…

- Romgaz are termen pana la 29 iunie 2018 sa stabileasca valoarea prejudiciilor evidentiate in urma unui control al Curtii de Conturi, se arata intr-un document care va fi discutat de catre...

- Se mindrește cu faptul ca se numara printre cei mai longevivi primari ai capitalei, regreta ca nu și-a finalizat mandatul la Primarie și condamna modul in care se face astazi politica in Moldova. Vorbim despre Serafim Urechean, primar general al capitalei intre anii 1994 și 2005, fost lider al Alianței…

- Primaria Constanta trebuie sa recupereze bani de la Prefectura si Consiliul Judetean pentru lucrarile efectuate la parcul din jurul Palatului Administrativ, a precizat primarul Decebal Fagadau, care a mentionat ca a fost obligat sa ia aceasta masura in urma controlului Curtii de Conturi. "Stiu ca pare…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat ca daca la protestul de sâmbata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo. ”Câti au protestat aseara, acum doua seri...…

- Primarul Sectorului 3 al Capitalei, Robert Negoita, a declarat, luni, inainte de sedinta CExN al PSD, ca daca la protestul de sambata au participat 100.000 de persoane rezulta ca 20 de milioane nu au fost de acord, pentru ca nu au fost acolo.

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- Peste un milion de vizitatori a adunat pana acum Targul de Craciun, deschis de Guvern in centrul Capitalei.Peste 40 la suta dintre cei care au venit sa admire zona de pe strada 31 august plina cu casute de sarbatoare au fost copii.

- Medicul, al carui nume nu a fost divulgat, a comis, practic, o frauda de proportii incasand ani de zile retributia lunara. Medicul fusese numit "sef de serviciu" in anul 1984, la spitalul Quimperle, din Bretagne, arata un raport al autoritatilor publicat joi. Pana la recentele dezvaluiri,…

- Sedinta Consiliului Judetean de miercuri, 20 decembrie, se anunta una linistita, tinand cont de faptul ca era ultima inaintea sarbatorilor de iarna. Dar discutiile in contradictoriu au aparut exact acolo unde nu se astepta nimeni: la transferarea unor retele de apa si canalizare catre unitatile administrativ-teritoriale.…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- Situatie aproape exploziva in centrele APIA din tara, dupa ce Ministerul Agriculturii a transmis in judete o nota conform careia sunt sume de recuperat de la angajati, ca urmare a majorarilor salariale operate in trecut, care ar contraveni Legii 284/2010. Concret, angajatii ar avea de dat…

- La controlul efectuat de Curtea de Conturi, in acest an, la Primaria Campina, au fost descoperite unele nereguli in acordarea de sporuri și indemnizații unor angajați din administrația locala. Practic, au fost oameni care au primit mai mulți bani decat li s-ar fi cuvenit. Valoarea neregulilor depașea…

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Uniunea Salvați Romania (USR) va sesiza Curtea de Conturi in ceea ce privește cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile inființare de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Totodata, Uniunea va trage un semnal de alarma la autoritațile care se ocupa de supravegherea achizițiilor…

- Uniunea Salvati Romania nu va vota, marti, in cadrul sedintei CGMB, majorarea de capital de 60 de milioane de euro propusa de primarul general al Capitalei pentru cele 22 de companii municipale si va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuirea banilor alocati acestor companii, a declarat Roxana…

- La 8 decembrie 1994, a fost creata instituția suprema de audit Curtea de Conturi. Este unica autoritate publica care monitorizeaza gestionarea finanțelor publice și a patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public. În cei 23 de ani de activitate,…

- În cadrul ședinței publice din 30 noiembrie, Curtea de Conturi a examinat raportul auditului de mediu privind calitatea aerului în R. Moldova. În conformitate cu Programul activitații de audit public extern al Curții de Conturi, misiunea de audit al mediului privind calitatea…

- Regele Mihai a fost si va ramane un model de demnitate, devotament si dragoste pentru tara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depasit cu gandul numai la Romania, apreciaza presedintele Curtii de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marti pe site-ul…

- Regele Mihai a fost și va ramane un model de demnitate, devotament și dragoste pentru țara, in ciuda tuturor vicisitudinilor istoriei pe care le-a depașit cu gandul numai la Romania, apreciaza președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, potrivit unui comunicat de presa postat marți pe site-ul…

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- In R. Moldova exista motive de ingrijorare in ceea ce priveste calitatea aerului. Despre aceasta a anuntat Curtea de Conturi, in urma examinarii in cadrul ședinței publice din saptamina curenta a Raportului auditului de mediu, relateaza MOLDPRES. „Economia țarii noastre este in dezvoltare continua,…

- Guvernul acceptat propunerea unui grup de deputați da adauga sporuri lunare la salariu in marime de 100% angajaților Curții de Conturi. De asemenea, se va examina și marirea salariilor președintelui, vicepreședintelui și ale membrilor Curții de Conturi. "Proiectul are drept scop reducerea gradului sporit…

- Au si liberalii un „stat paralel” al lor Congresul Ligii Alesilor Locali (LAL) ai PNL de la Cluj le-a oferit liberalilor prilejul sa atace o autoritate a statului cu acuzatii similare celor pe care PSD le arunca la adresa DNA si a asa-zisului stat paralel Daca au existat, printre vorbitori, primari…

- Societatile si regiile din subordinea CJ Cluj au platit milioane de lei pentru avocati Consiliul Judetean Cluj a propus un proiect de hotarare prin care forul judetean si entitatile din subordine care au juristi proprii pot angaja avocati externi doar cu acordul expres al forului judetean si doar in…

- Saptamâna trecuta, Veaceslav Untila, președintele Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în ședința plenara a Parlamentului, Raportul asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016. …

- Aproximativ 240 de milioane de lei vor fi alocate suplimentar bugetelor locale din 36 de județe in vederea susținerii sistemului de protecție a copilului, a centrelor pentru persoane cu handicap grav și pentru plata asistenților maternali, a anuntat Guvernul intr-un comunicat,dupasedinta de miercuri.…