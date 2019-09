Curtea de Conturi a Romaniei lanseaza oficial adresa de e-mail [email protected]

"Crearea acestui canal de comunicare isi propune angajarea unui dialog semnificativ si eficient cu partile interesate in scopul imbunatatirii rolului asumat de catre Curtea de Conturi a Romaniei privind buna gestionare a resurselor publice in interesul cetateanului. Prin aceasta initiativa, Curtea de Conturi a Romaniei urmareste continuarea procesului demarat privind consolidarea responsabilitatii, a transparentei institutionale in relatia cu cetatenii, precum si a integritatii entitatilor guvernamentale…